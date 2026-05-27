Ferrum se desploma: reportó una pérdida multimillonaria en el primer trimestre de 2026
Importaciones o producción nacional en el centro del debate. En los primeros tres meses del año las pérdidas de la empresa saltaron un 800% interanual.
Las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, provocaron en apenas dos años el cierre de más de 25 mil empresas y la destrucción de más de 300 mil puestos de trabajo, la mayor parte de ellos en la industria manufacturera y el comercio. La avalancha de las importaciones, el derrumbe del consumo interno merced de la licuación de los salarios de los trabajadores frente a la inflación y el parate de la Construcción, ahora llevaron a la crisis a la empresa líder del sector de los sanitarios en la Argentina.
Tal es el casos de Ferrum, la empresa fabricante de sanitarios líder del mercado argentino, que presentó sus estados financieros ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondientes al cierre del trimestre al 31 de marzo pasado en los que reportó una pérdida neta de 13.590 millones de pesos.
La cifra, que enciende alertas en el sector, marca un deterioro drástico en comparación con el mismo período de 2025, cuando el resultado negativo había sido de 1.540 millones de pesos.
Se trata de un salto exponencial de casi un 800% interanual.
Fundada en 1911, Ferrum es una de las empresas industriales más emblemáticas de Argentina y reconocida como el referente principal en la fabricación y comercialización de artículos sanitarios en el país.
La empresa posee una planta industrial en la localidad bonaerense de Pilar en la que fabrica soluciones para baños, cocinas y lavaderos.
Importaciones y consumo
El parate de la Construcción, la avalancha de importaciones y el derrumbe del consumo interno se encuentran detrás de la crisis de la empresa que sorteó más de un siglo vaivenes económicos de la Argentina. Estos factores se reflejan en la volatilidad de sus resultados financieros, fuertemente afectados por los malos indicadores del sector en donde opera.
De acuerdo a los informes sectoriales, la construcción cerró el primer trimestre de este año con una contracción acumulada del 2,7% a nivel industria, con disparidad en el rubro de materiales.
En el informe enviado a la CNV, la empresa explica que, para enfrentar este contexto, "continúa trabajando en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos en Planta Avellaneda y en Planta Pilar; la reducción en los precios de materiales e insumos para la producción y en los gastos en personal, con el objetivo de adecuarlos al nivel de ingresos y recuperar los niveles de margen".
Ferrum también advirtió que, a pesar de los ajustes internos (recortes en gastos comerciales y reestructuración), la estabilización económica sigue siendo "frágil".
La empresa explicó sin embargo no está en una situación de "riesgo de cierre" inminente debido a su robustez histórica y patrimonio, pero sí está en un "modo supervivencia" donde el éxito futuro depende de que la economía argentina logre traccionar el sector privado de la construcción, ya que el motor estatal (la obra pública) ha dejado de ser su combustible principal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario