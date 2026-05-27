Ferrum se desploma: reportó una pérdida multimillonaria en el primer trimestre de 2026

Se trata de un salto exponencial de casi un 800% interanual.

Fundada en 1911, Ferrum es una de las empresas industriales más emblemáticas de Argentina y reconocida como el referente principal en la fabricación y comercialización de artículos sanitarios en el país.

La empresa posee una planta industrial en la localidad bonaerense de Pilar en la que fabrica soluciones para baños, cocinas y lavaderos.

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Importaciones y consumo

El parate de la Construcción, la avalancha de importaciones y el derrumbe del consumo interno se encuentran detrás de la crisis de la empresa que sorteó más de un siglo vaivenes económicos de la Argentina. Estos factores se reflejan en la volatilidad de sus resultados financieros, fuertemente afectados por los malos indicadores del sector en donde opera.

De acuerdo a los informes sectoriales, la construcción cerró el primer trimestre de este año con una contracción acumulada del 2,7% a nivel industria, con disparidad en el rubro de materiales.

En el informe enviado a la CNV, la empresa explica que, para enfrentar este contexto, "continúa trabajando en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos en Planta Avellaneda y en Planta Pilar; la reducción en los precios de materiales e insumos para la producción y en los gastos en personal, con el objetivo de adecuarlos al nivel de ingresos y recuperar los niveles de margen".

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Ferrum también advirtió que, a pesar de los ajustes internos (recortes en gastos comerciales y reestructuración), la estabilización económica sigue siendo "frágil".

La empresa explicó sin embargo no está en una situación de "riesgo de cierre" inminente debido a su robustez histórica y patrimonio, pero sí está en un "modo supervivencia" donde el éxito futuro depende de que la economía argentina logre traccionar el sector privado de la construcción, ya que el motor estatal (la obra pública) ha dejado de ser su combustible principal.