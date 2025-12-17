Cristina Kirchner apuntó contra la modificación en las bandas cambiarias: "Dólar indexado"
La expresidenta criticó en un extenso posteo la última medida del Banco Central para el tipo de cambio.
Cristina Kirchner reaccionó tras los anuncios del Banco Central sobre el cambio en el sistema de bandas del dólar y advirtió que “la economía está en caída libre”. En una extensa publicación en X expuso la inconsistencia del plan económico del gobierno y señaló que Javier Milei “no le encuentra el agujero al mate”.
”En 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)”, enumeró.
Luego se refirió al anuncio del lunes y calificó el nuevo esquema como “el dólar indexado”. En ese marco, apuntó contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. “A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”, manifestó.
“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”“, desarrolló.
En ese sentido la expresidenta señaló que: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones".
Como es habitual en sus publicaciones, cerró el mensaje con dos posdatas. “P/D 1: Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, insistió la exsenadora. 11 y 2015.
Y siguió: “P/D 2: A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de US$16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de US$13.487 millones".
“Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo”, cerró.
