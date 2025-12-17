Cristina Kirchner apuntó contra la modificación en las bandas cambiarias: "Dólar indexado"

Como es habitual en sus publicaciones, cerró el mensaje con dos posdatas. “P/D 1: Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, insistió la exsenadora. 11 y 2015.

Y siguió: “P/D 2: A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de US$16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de US$13.487 millones".

“Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo”, cerró.