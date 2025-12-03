Cuánto cuesta armar la mesa dulce de Navidad: todos los precios y aumentos del 27%

canasta navidad mesa dulce

Al momento se buscar explicaciones sobre esta disparidad de precios, desde la consultora remarcaron que suele deberse a diferentes factores; como por ejemplo que al momento de medirlos se encuentren con un descuento o en promoción, o como en el caso de los tres productos que más aumentaron coincide que dos de ellos son importados, los cuales pueden estar más expuestos a variaciones del tipo de cambio y costos logísticos.

Los consumidores fueron consultados también sobre con cuánta anticipación realizan las compras para las fiestas: el 44% lo hace una semana antes de Navidad mientras que el 27% se anticipa un mes antes. Un 21% las realiza el fin de semana anterior y solo el 8% lo hace el 24 de diciembre.

Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad

arbolito-navidad

Por otro lado, el relevamiento de la consultora respecto a la decoración para las Fiestas arrojó un aumento del 12% con respecto al año pasado. En este 2025, armar el arbolito de Navidad y decorar con ocho productos cuesta $423.955.

Dentro de los productos que más aumentaron en la decoración navideña se encuentra en primer lugar el clásico Pesebre (28%), le sigue un juego de luces cálidas LED x 50c/u (27%) y las guirnaldas verdes (8%).

arbolito de navidad precios

Al momento de hablar de precios se debe tener en cuenta algunas especificaciones. Por ejemplo, un juego de las luces cálidas LED x 50c/u puede costas en promedio $8.859; mientras que una sola guirnalda verde de 6cm x 2mts puede conseguirse a $4.999.

Por el contrario, los productos que menos aumentaron fueron los adornos navideños (-29%), las coronas navideñas (-17%) y con el Árbol (4%).

Embed - CUÁNTO CUESTA ARMAR EL ARBOLITO DE NAVIDAD