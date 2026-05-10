¿Lunes de incrementos?: crece la incertidumbre por un nuevo aumento en los combustibles

Desde fines de febrero, cuando comenzó la nueva escalada bélica en Medio Oriente, los combustibles en Argentina acumularon incrementos cercanos al 23%. En paralelo, durante las semanas de mayor tensión internacional, el Brent y el WTI llegaron a subir más de 50%, presionando sobre los costos del sector energético a nivel global.

En los últimos días, sin embargo, el mercado petrolero mostró cierto alivio luego de que trascendieran versiones sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Esa expectativa provocó una baja en las cotizaciones internacionales: el WTI cayó alrededor de 12% y pasó a operar cerca de los 95 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió cerca de 10% y se ubicó en torno a los 101 dólares.

A pesar de esa baja reciente, los precios internacionales continúan muy por encima de los niveles registrados a comienzos de año. Por eso, dentro del sector consideran prácticamente inevitable que haya nuevos ajustes en los surtidores en las próximas semanas.

La principal incógnita pasa ahora por definir de cuánto será el aumento y cómo se instrumentará el traslado del atraso acumulado durante el período de contención aplicado por YPF. En las petroleras reconocen que el congelamiento parcial ayudó a moderar el impacto inflacionario y contener el golpe al bolsillo de los consumidores, aunque también admiten que la diferencia pendiente deberá corregirse de manera gradual.

Actualmente, llenar un tanque de combustible ya supera ampliamente los 100 mil pesos en gran parte del país, luego de la fuerte aceleración de precios registrada desde marzo. En ese escenario, las decisiones que adopten las compañías estarán atadas no solo a la evolución del petróleo internacional, sino también a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y su impacto sobre los mercados energéticos globales.