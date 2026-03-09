¿Cuánto cuesta el litro de nafta hoy tras el nuevo aumento y cómo funciona el sistema de "micropricing"?
Por la disparada del petróleo a nivel mundial, los combustibles suben hasta un 5% en surtidores. Cuánto cuesta la nafta con aumento en Buenos Aires.
Llenar el tanque vuelve a ser un golpe al bolsillo para los conductores argentinos. A partir de este lunes 9 de marzo, los precios de la nafta y los combustibles registran un incremento de alrededor del 5% en la mayoría de los surtidores del país.
Esta nueva suba está directamente impulsada por el contexto global: el barril de petróleo superó la barrera de los 100 dólares como consecuencia de la escalada del conflicto y la guerra en Medio Oriente.
Según fuentes del sector, el ajuste no será uniforme. El gasoil sufrirá un incremento en torno al 5%, mientras que las naftas (súper y premium) tendrán una suba ligeramente inferior, promediando entre el 3% y el 4% dependiendo de la región y ciudad del país.
IMPORTANTE: Feriado cambiario: cuatro días sin bancos ni venta de dólares para ganar aire ante la guerra en Medio Oriente
¿A cuánto se va el litro de nafta y gasoil hoy?
Con los porcentajes de ajuste confirmados, los valores estimados en los surtidores de las principales estaciones de servicio quedan conformados de la siguiente manera:
-
Nafta súper: pasaría a costar alrededor de $1.777 por litro (antes $1.717).
Nafta premium: subiría a cerca de $1.947 por litro (antes $1.881).
Gasoil común: treparía a aproximadamente $1.856 por litro (antes $1.768).
Gasoil premium: avanzaría hasta cerca de $2.064 por litro (antes $1.966).
Chau a los precios fijos: qué es el "micropricing"
Para intentar amortiguar el impacto en los consumidores y evitar un fuerte salto inflacionario, el CEO de la principal compañía petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín, anunció un cambio radical en la forma de cobrar el combustible.
La empresa dejará de anunciar aumentos fijos masivos y pasará a utilizar un sistema denominado "micropricing". Se trata de una tecnología avanzada impulsada por inteligencia artificial que permite modificar y segmentar los precios de la nafta en tiempo real, basándose en la demanda del momento, el flujo vehicular y la competencia directa en cada zona específica.
Además, para fomentar un cambio en los hábitos de consumo y aliviar la congestión, la firma continuará ofreciendo un descuento total de hasta el 6% para quienes decidan cargar combustible de madrugada (entre las 00:00 y las 06:00 horas). Esta rebaja se logra combinando un 3% de descuento por pagar a través de la aplicación oficial de la empresa en esa franja horaria, sumado a un 3% extra si el cliente utiliza la modalidad de autodespacho en las estaciones habilitadas.
El lado positivo: más dólares para el país
Si bien el petróleo por encima de los 100 dólares presiona la inflación interna, representa una enorme oportunidad de ingreso de divisas para la economía nacional gracias a la producción no convencional.
Según los expertos del sector energético, un barril en estos valores podría implicar un ingreso extra de u$s5.000 millones en exportaciones durante 2026, cifra que podría escalar de manera exponencial si se aumenta la capacidad productiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario