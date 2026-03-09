¿Cuánto cuesta el litro de nafta hoy tras el nuevo aumento y cómo funciona el sistema de "micropricing"?

Nafta súper: pasaría a costar alrededor de $1.777 por litro (antes $1.717).

Nafta premium: subiría a cerca de $1.947 por litro (antes $1.881).

Gasoil común: treparía a aproximadamente $1.856 por litro (antes $1.768).

Gasoil premium: avanzaría hasta cerca de $2.064 por litro (antes $1.966).

Chau a los precios fijos: qué es el "micropricing"

Para intentar amortiguar el impacto en los consumidores y evitar un fuerte salto inflacionario, el CEO de la principal compañía petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín, anunció un cambio radical en la forma de cobrar el combustible.

La empresa dejará de anunciar aumentos fijos masivos y pasará a utilizar un sistema denominado "micropricing". Se trata de una tecnología avanzada impulsada por inteligencia artificial que permite modificar y segmentar los precios de la nafta en tiempo real, basándose en la demanda del momento, el flujo vehicular y la competencia directa en cada zona específica.

Además, para fomentar un cambio en los hábitos de consumo y aliviar la congestión, la firma continuará ofreciendo un descuento total de hasta el 6% para quienes decidan cargar combustible de madrugada (entre las 00:00 y las 06:00 horas). Esta rebaja se logra combinando un 3% de descuento por pagar a través de la aplicación oficial de la empresa en esa franja horaria, sumado a un 3% extra si el cliente utiliza la modalidad de autodespacho en las estaciones habilitadas.

El lado positivo: más dólares para el país

Si bien el petróleo por encima de los 100 dólares presiona la inflación interna, representa una enorme oportunidad de ingreso de divisas para la economía nacional gracias a la producción no convencional.

Según los expertos del sector energético, un barril en estos valores podría implicar un ingreso extra de u$s5.000 millones en exportaciones durante 2026, cifra que podría escalar de manera exponencial si se aumenta la capacidad productiva.