ANSES: la guía de descuentos y promociones bancarias para ahorrar hasta $40.000 en el supermercado

Entre las principales opciones que pueden aprovechar quienes cobran prestaciones de ANSES, aparecen varias promociones bancarias destacadas:

Banco Nación (BNA+) : suma un 5% de descuento adicional con un tope mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima .

: suma un con un en cadenas como . Banco Provincia (Cuenta DNI) : ofrece 5% extra de ahorro con topes de $5.000 por semana en comercios como Día y Nini , muy utilizado en la provincia de Buenos Aires.

: ofrece con en comercios como , muy utilizado en la provincia de Buenos Aires. Banco Supervielle : los martes son el día clave, con hasta 20% de descuento en supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y 50% en farmacias .

: los son el día clave, con en supermercados del grupo y . Banco Galicia: permite obtener hasta 25% de ahorro y además brinda la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés, algo poco frecuente en productos de consumo masivo.

Para aprovechar los beneficios de ANSES, conviene revisar el listado de más de 12.000 comercios adheridos en la web oficial. Al combinar promociones bancarias con los descuentos de ANSES, el ahorro mensual puede superar los $40.000.