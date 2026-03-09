ANSES: la guía de descuentos y promociones bancarias para ahorrar hasta $40.000 en el supermercado
Beneficiarios de AUH y pensiones pueden sumar las rebajas de ANSES con las de bancos como Nación, Provincia y Galicia para potenciar su poder de compra.
La ANSES, junto con el Ministerio de Capital Humano, mantiene un programa de descuentos para beneficiarios que busca reforzar el poder de compra de quienes reciben prestaciones. El beneficio funciona de forma automática: al pagar con la tarjeta de débito, se aplican descuentos del 10% al 20% en supermercados, limpieza y perfumería dentro de la red de comercios adheridos.
Cómo funciona el reintegro de ANSES
El sistema de descuentos para beneficiarios fue pensado para que sea fácil de usar. Cuando el titular paga en supermercados o comercios adheridos, el beneficio puede aplicarse de dos maneras: como descuento directo en el ticket de compra o a través de un reintegro posterior en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta de débito.
Para quienes reciben prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo o las Pensiones No Contributivas, este programa representa una ayuda importante para sostener el presupuesto familiar.
Un dato clave para febrero de 2026 es que varios de estos descuentos en supermercados y comercios no cuentan con tope de reintegro, lo que permite hacer compras más grandes para el hogar y lograr un alivio real en el precio final.
La guía de ahorros ANSES para febrero 2026
Durante febrero de 2026, los titulares de prestaciones de ANSES pueden potenciar los descuentos en supermercados y comercios combinando el beneficio del organismo con promociones de los bancos donde se acreditan los haberes.
Entre las principales opciones que pueden aprovechar quienes cobran prestaciones de ANSES, aparecen varias promociones bancarias destacadas:
- Banco Nación (BNA+): suma un 5% de descuento adicional con un tope mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima.
- Banco Provincia (Cuenta DNI): ofrece 5% extra de ahorro con topes de $5.000 por semana en comercios como Día y Nini, muy utilizado en la provincia de Buenos Aires.
- Banco Supervielle: los martes son el día clave, con hasta 20% de descuento en supermercados del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y 50% en farmacias.
- Banco Galicia: permite obtener hasta 25% de ahorro y además brinda la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés, algo poco frecuente en productos de consumo masivo.
Para aprovechar los beneficios de ANSES, conviene revisar el listado de más de 12.000 comercios adheridos en la web oficial. Al combinar promociones bancarias con los descuentos de ANSES, el ahorro mensual puede superar los $40.000.
