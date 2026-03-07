El precio de la guerra: sube la nafta en Estados Unidos por su ataque a Irán
El polvorín que desató Donald Trump junto a Israel en Medio Oriente tiene un efecto búmeran.
Los precios minoristas de la gasolina y el diésel en Estados Unidos comenzaron a aumentar con fuerza en los últimos días como consecuencia directa de la escalada bélica entre ese país e Israel contra Irán, un conflicto que ya está afectando las exportaciones globales de petróleo y combustibles. Durante la última semana, los combustibles registraron subas superiores al 10%, en línea con el avance del petróleo por encima de los u$s90 por barril, su nivel más alto en años.
El encarecimiento de la energía también se convierte en un nuevo desafío político para el Partido Republicano del presidente Donald Trump, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre.
En su segundo mandato, Trump había prometido reducir el costo de la energía y fortalecer la producción doméstica de petróleo y gas. Sin embargo, gran parte de su gestión estuvo marcada por una fuerte volatilidad en los mercados energéticos, en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en políticas comerciales, como la implementación de aranceles.
Estados Unidos se mantiene como el principal productor mundial de petróleo. A pesar de ello, el país continúa importando millones de barriles diarios debido a que también es el mayor consumidor de crudo del planeta.
De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), hasta el viernes el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los u$s3,32 por galón, lo que representa un aumento del 11% respecto de la semana anterior y el nivel más alto desde septiembre de 2024.
El diésel, por su parte, trepó a u$s4,33 por galón, con un salto del 15% en solo siete días, alcanzando así su valor más elevado desde noviembre de 2023.
Efecto guerra: el petróleo voló 35% en la semana y el Brent superó los u$s93, su mayor nivel desde 2023
El petróleo cerró la semana con un fuerte salto y volvió a valores que no se registraban desde hacía años, en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. En simultáneo, los principales índices de Wall Street experimentaron fuertes bajas este viernes y extendieron las pérdidas de la jornada anterior, en un clima de creciente cautela entre los inversores.
El deterioro del ánimo en los mercados responde, en parte, a la percepción de que el conflicto en Medio Oriente podría extenderse más de lo previsto inicialmente. A este escenario se sumó un dato de empleo en Estados Unidos peor al esperado, difundido durante la mañana, que profundizó el pesimismo en la plaza financiera.
En ese marco, el crudo europeo Brent avanzó 8,9% y cerró en u$s93,04 por barril. Con este movimiento, acumuló una suba semanal del 28,4% y alcanzó su valor más alto desde septiembre de 2023.
