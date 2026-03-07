El precio de la guerra: sube la nafta en Estados Unidos por su ataque a Irán

El diésel, por su parte, trepó a u$s4,33 por galón, con un salto del 15% en solo siete días, alcanzando así su valor más elevado desde noviembre de 2023.

Efecto guerra: el petróleo voló 35% en la semana y el Brent superó los u$s93, su mayor nivel desde 2023

El petróleo cerró la semana con un fuerte salto y volvió a valores que no se registraban desde hacía años, en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. En simultáneo, los principales índices de Wall Street experimentaron fuertes bajas este viernes y extendieron las pérdidas de la jornada anterior, en un clima de creciente cautela entre los inversores.

El deterioro del ánimo en los mercados responde, en parte, a la percepción de que el conflicto en Medio Oriente podría extenderse más de lo previsto inicialmente. A este escenario se sumó un dato de empleo en Estados Unidos peor al esperado, difundido durante la mañana, que profundizó el pesimismo en la plaza financiera.

En ese marco, el crudo europeo Brent avanzó 8,9% y cerró en u$s93,04 por barril. Con este movimiento, acumuló una suba semanal del 28,4% y alcanzó su valor más alto desde septiembre de 2023.