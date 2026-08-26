Luis Caputo anuncia este miércoles medidas económicas en pleno drama por la morosidad

Prácticamente en simultáneo con la conferencia de Caputo, la Cámara de Diputados se preparará para iniciar un debate legislativo crucial para el oficialismo: el tratamiento con media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II.

Cómo funcionaría el esquema para los créditos hipotecarios

La propuesta en la que trabaja el equipo económico —en coordinación con el Ministerio de Capital Humano— apunta a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES instrumente licitaciones competitivas de depósitos a plazo fijo de largo plazo destinados a los bancos.

De esta manera, el mecanismo buscaría dotar a las entidades financieras de un fondeo con plazos acordes a las exigencias de los préstamos hipotecarios. Esto permitiría reducir el descalce financiero entre los depósitos tradicionales de corto plazo y las líneas de crédito de largo aliento, sin necesidad de que el fondo previsional deba adquirir directamente las carteras de viviendas.

Quiénes integraron la Mesa Política previo al anuncio de Luis Caputo

La confirmación del mensaje oficial surgió al término del encuentro coordinado en la Casa Rosada, del cual participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el propio Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y los funcionarios Eduardo Menem e Ignacio Devitt.

De la cumbre también formó parte la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien se repasaron temáticas relativas al área previsional, laboral y próximos proyectos educativos que el Ejecutivo enviará al Parlamento.