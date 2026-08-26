Luis Caputo anuncia este miércoles medidas económicas en pleno drama por la morosidad
El ministro de Economía brinda un mensaje en el que se espera la oficialización de un esquema para impulsar el créditos hipotecarios utilizando fondos del FGS.
En medio de una agenda económica y parlamentaria sumamente intensa, y del debate por la morosidad de los argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrece este miércoles a las 10 horas una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar un nuevo paquete de medidas.
El cónclave fue confirmado oficialmente por el Gobierno tras la última reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada.
Si bien el contenido exacto de los anuncios se mantiene bajo estricta reserva, los principales trascendidos indican que el eje central será la presentación de un plan para impulsar los créditos hipotecarios, una iniciativa que el propio titular de la cartera económica había anticipado a mediados de agosto.
El anuncio se produce en un escenario marcado por la reciente suba del dólar mayorista por encima de los $1.500, en el marco de semanas de volatilidad en las tasas y de una recuperación de la actividad económica con matices dispares según el sector.
A su vez, coincide con la directiva presidencial de reforzar la defensa de los lineamientos del modelo económico frente a los cuestionamientos sobre el consumo y el empleo.
Prácticamente en simultáneo con la conferencia de Caputo, la Cámara de Diputados se preparará para iniciar un debate legislativo crucial para el oficialismo: el tratamiento con media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II.
Cómo funcionaría el esquema para los créditos hipotecarios
La propuesta en la que trabaja el equipo económico —en coordinación con el Ministerio de Capital Humano— apunta a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES instrumente licitaciones competitivas de depósitos a plazo fijo de largo plazo destinados a los bancos.
De esta manera, el mecanismo buscaría dotar a las entidades financieras de un fondeo con plazos acordes a las exigencias de los préstamos hipotecarios. Esto permitiría reducir el descalce financiero entre los depósitos tradicionales de corto plazo y las líneas de crédito de largo aliento, sin necesidad de que el fondo previsional deba adquirir directamente las carteras de viviendas.
Quiénes integraron la Mesa Política previo al anuncio de Luis Caputo
La confirmación del mensaje oficial surgió al término del encuentro coordinado en la Casa Rosada, del cual participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el propio Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y los funcionarios Eduardo Menem e Ignacio Devitt.
De la cumbre también formó parte la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien se repasaron temáticas relativas al área previsional, laboral y próximos proyectos educativos que el Ejecutivo enviará al Parlamento.
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