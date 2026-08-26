Luis Caputo anunció que usará $2 billones de ANSES para dinamizar la oferta de créditos hipotecarios

"Esto les va a permitir a los bancos acelerar el nivel de créditos hispotecarios", aseguró Caputo y detalló que las colocaciones en plazos fijos se harán mediante licitaciones públicas con dos condiciones. La primera de ellas es que el FGS exiguirá un retorno mínimo por los plazos fijos a un año de una tasa equivalente a UVA (inflación) más 2,5% anual y de UVA más 4,5% anual para el caso de las colocaciones a cinco años. Estos los retornos mínimos requeridos y luego los bancos podrán competir y mejorar su oferta para captar más fondos