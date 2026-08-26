Luis Caputo anunció que usará $2 billones de ANSES para dinamizar la oferta de créditos hipotecarios
Según explicó Luis Caputo por un crédito de 80 mil dólares a 25 años se pagará una cuota de 865 mil pesos y se requerirán ingresos mensuales por $3,5 millones.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este miércoles un plan para dinamizar el mercado de los créditos hipotecarios. Según explicó el mayor problema que enfrentan los bancos para ampliar su cartera de créditos hipotecarios es el descalce de los plazos entre los fondos que reciben en plazos fijos y los créditos a largo plazo de esta línea de préstamos que pueden ser de hasta 30 años.
En ese sentido el ministro explicó que utilizarán 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la famosa "plata de los jubilados", para suscribir plazos fijos en los bancos de mayor duración y que podrán ser de uno o cinco años de modo de ofrecerles a los bancos mayor previsibilidad sobre sus flujos a futuro.
"Esto les va a permitir a los bancos acelerar el nivel de créditos hispotecarios", aseguró Caputo y detalló que las colocaciones en plazos fijos se harán mediante licitaciones públicas con dos condiciones. La primera de ellas es que el FGS exiguirá un retorno mínimo por los plazos fijos a un año de una tasa equivalente a UVA (inflación) más 2,5% anual y de UVA más 4,5% anual para el caso de las colocaciones a cinco años. Estos los retornos mínimos requeridos y luego los bancos podrán competir y mejorar su oferta para captar más fondos
A su vez el FGS también exigirá que los bancos ofrezcan sus créditos hipotecarios a sus clientes a una tasa que tendrá como techo una tasa equivalente a UVA más 7,5% anual. Los bancos podrán ofrecer a partir de ese techo, tasas más bajas para competir.
Según detalló Caputo teniendo en cuenta que los créditos hipotecarios que se otorgan son en promedio por unos 80 mil dólares, este programa permitirá otorgar en promedio unos 17 mil créditos hipotecarios.
Se trata además de una línea disponible para la adquisición de primera vivienda. Así, para un crédito promedio de 80 mil dólares a un plazo de 25 años, la cuota rondará los 865 mil pesos y se requerirán ingresos familiares de al menos 3,5 millones de pesos mensuales.
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