Cuánto necesitó una familia en octubre para no ser indigente o pobre, según Indec
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió en octubre un 3,1% y la Canasta Básica Total (CBT) un 3,5% respecto a septiembre, muy por encima de la inflación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el informe titulado “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires”, que muestra un fuerte incremento porcentual de ambas canastas en octubre último, muy por encima de la inflación promedio para el mismo mes.
De acuerdo a ese informe, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos hijos menores necesitó ingresos mínimos de $761.261,45 durante octubre para cubrir sus necesidades alimentarias básicas (CBA) y no caer por debajo de la línea de la pobreza.
Ello implica una suba de 3,1% respecto a septiembre anterior y acumulados de 29,1% para los primeros diez meses del año en curso y de 39,9% interanual, es decir, en los doce meses previos, según el organismo dirigido por Pedro Ignacio Lines.
El relevamiento oficial muestra también que para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) —que además de alimentos incluye indumentaria, transporte, salud y otros servicios esenciales— una familia tipo necesitó ingresos por $1.690.000,41 para no ser pobre.
De manera que registró una suba mensual del 3,5%, marcando una aceleración respecto al 1,7% anotado en septiembre. El indicador acumuló un alza del 29,1% en los primeros diez meses del año y del 39,2% en la comparación interanual.
Los ingresos necesarios según la composición del hogar
Para el Indec, que calcula los valores tomando como referencia al "adulto equivalente" (un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada), el costo individual de la línea de indigencia en octubre fue de $246.362,93 y el de pobreza llegó a $546.925,70.
A partir de esa unidad base, el organismo proyecta el costo de vida para distintos ejemplos de grupos familiares en el Gran Buenos Aires:
- Hogar de tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61): necesitó $606.052,81 para cubrir la canasta alimentaria y $1.345.437,22 para superar la línea de pobreza.
- Hogar de cuatro integrantes (pareja de 35 y 31 años con dos hijos de 6 y 8 años): requirió $761.261,45 para no ser indigente y $1.690.000,41 para no ser pobre.
- Hogar de cinco integrantes (pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años): demandó $800.679,52 para la CBA y $1.777.508,52 para la CBT.
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