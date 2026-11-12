Cuánto necesitó una familia en octubre para no ser indigente o pobre, según Indec

Los ingresos necesarios según la composición del hogar

Para el Indec, que calcula los valores tomando como referencia al "adulto equivalente" (un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada), el costo individual de la línea de indigencia en octubre fue de $246.362,93 y el de pobreza llegó a $546.925,70.

A partir de esa unidad base, el organismo proyecta el costo de vida para distintos ejemplos de grupos familiares en el Gran Buenos Aires: