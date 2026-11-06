La construcción rebotó casi 8% mensual en septiembre y frenó la caída interanual

En cambio, algunos productos continuaron mostrando retrocesos. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron un 15% interanual, mientras que los artículos sanitarios de cerámica bajaron un 8,2% y el yeso, un 7,7%. A su vez, los pisos y revestimientos cerámicos retrocedieron un 7,4% y los ladrillos huecos, un 0,7%.

El empleo en la construcción mostró una mejora

Los datos laborales también reflejaron una evolución positiva. Según el último registro disponible, correspondiente a agosto, el sector privado contabilizó 382.669 puestos de trabajo asalariados registrados en la construcción.

La cifra representó un crecimiento del 1,7% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado de enero a agosto, el empleo mostró una mejora interanual del 0,8%.

Por otra parte, la superficie autorizada para construir a través de permisos de edificación alcanzó los 1.292.308 metros cuadrados en agosto. Aunque ese resultado implicó una caída del 10,9% respecto de agosto de 2025, el balance de los primeros ocho meses del año todavía mostró un crecimiento del 4,8%.