La construcción rebotó casi 8% mensual en septiembre y frenó la caída interanual
El sector avanzó 7,8% en septiembre y mostró una mejora interanual del 5,1%, según el INDEC. Sin embargo, los indicadores todavía reflejan un escenario irregular.
La actividad de la construcción experimentó un fuerte repunte en septiembre y alcanzó su mejor resultado mensual desde mediados de 2024. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector creció un 7,8% respecto de agosto en la medición desestacionalizada y registró una suba del 5,1% en la comparación interanual.
El resultado consolidó la mejora que había comenzado a observarse durante el mes anterior, aunque todavía no alcanza para confirmar un cambio de tendencia. En agosto, el indicador había avanzado un 1%, mientras que en julio había sufrido una caída mensual del 3,8%.
La construcción mantiene una evolución irregular
El recorrido de los últimos meses muestra fuertes variaciones en la actividad. Después de crecer un 6% en mayo, el sector retrocedió un 4,9% en junio. Luego volvió a caer en julio, para iniciar una recuperación en agosto y profundizarla durante septiembre.
En la comparación con el mismo período de 2025, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumuló una mejora del 1,3% durante los primeros nueve meses de 2026. Sin embargo, la medición de tendencia-ciclo, que permite analizar el comportamiento de fondo del sector, prácticamente no presentó cambios durante septiembre.
¿Qué pasó con los materiales de construcción?
El desempeño de los insumos utilizados en las obras también fue dispar. Entre los mayores incrementos interanuales se destacaron las pinturas para la construcción, con un avance del 22,4%, y el hormigón elaborado, que subió un 12,8%. También registraron variaciones positivas el hierro redondo y los aceros para la construcción (5,2%), además del cemento pórtland (4,6%).
En cambio, algunos productos continuaron mostrando retrocesos. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron un 15% interanual, mientras que los artículos sanitarios de cerámica bajaron un 8,2% y el yeso, un 7,7%. A su vez, los pisos y revestimientos cerámicos retrocedieron un 7,4% y los ladrillos huecos, un 0,7%.
El empleo en la construcción mostró una mejora
Los datos laborales también reflejaron una evolución positiva. Según el último registro disponible, correspondiente a agosto, el sector privado contabilizó 382.669 puestos de trabajo asalariados registrados en la construcción.
La cifra representó un crecimiento del 1,7% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado de enero a agosto, el empleo mostró una mejora interanual del 0,8%.
Por otra parte, la superficie autorizada para construir a través de permisos de edificación alcanzó los 1.292.308 metros cuadrados en agosto. Aunque ese resultado implicó una caída del 10,9% respecto de agosto de 2025, el balance de los primeros ocho meses del año todavía mostró un crecimiento del 4,8%.
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