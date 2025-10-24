Cayó una banda que vendía dólares falsos en un bar de Recoleta
La banda traía los dólares falsificados desde Paraguay y los vendía en distintos bares de la Ciudad de Buenos Aires a un 30% de su valor nominal.
La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló el jueves una organización criminal que contrabandeaba dólares falsos que eran traídos desde Paraguay. El operativo, ordenado por el juez Marcelo Aguinsky incluyó 12 allanamientos que derivaron en la detención de seis personas.
La banda realizaba las transacciones en una confitería del barrio porteño de Recoleta, donde los compradores entregaban dinero legítimo a cambio de billetes apócrifos.
Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la banda, un intermediario que viajaba a Paraguay para buscar el dinero falsificado y el dueño del bar utilizado como centro de operaciones.
Según fuentes judiciales, el último comprador resultó ser un agente encubierto de la PFA que ya había realizado dos operaciones previas —una por 10 mil dólares y otra por 5 mil dólares— y se preparaba para concretar una tercera, por 45 mil dólares, cuando el procedimiento fue interrumpido por las autoridades.
Durante el operativo se secuestraron 44.600 dólares en billetes falsos y 12 millones de pesos.
El fiscal Emilio Guerberoff, a cargo de la investigación, explicó que la organización “ponía en circulación dólares falsificados mediante reuniones coordinadas en bares o confiterías, donde se acordaba la entrega de las divisas a un 30% de su valor nominal”. Cada integrante recibía una comisión según su rol dentro del grupo.
La investigación se inició el 22 de abril pasado tras una denuncia anónima que vinculaba a un ciudadano paraguayo con el ingreso de billetes falsos y con posibles actividades de narcoterrorismo y lavado de dinero.
En la pesquisa participaron agentes de la PFA, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Servicio Secreto de Estados Unidos, que confirmó que los números de serie de los billetes secuestrados coincidían con otros detectados en Miami, California y Las Vegas.
Los investigadores descubrieron que el dinero se acopiaba en una vivienda del barrio de Chacarita antes de ser distribuido a los puntos de venta. En ese lugar se colocó una cámara oculta para seguir los movimientos de los sospechosos.
Por primera vez, el fuero penal económico aplicó la nueva ley antimafia, lo que agrava las penas por delitos cometidos en el marco del crimen organizado. Los detenidos están imputados por asociación ilícita agravada, contrabando, falsificación de moneda extranjera y lavado de activos, con penas que podrían alcanzar los diez años de prisión.
La Policía continúa la búsqueda de otros dos presuntos integrantes de la banda, actualmente prófugos.
