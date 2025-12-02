Cuenta DNI lanza un "regalo" navideño: el descuentazo para aprovechar durante las Fiestas
El “regalo” está pensado para ser utilizado un día especial con el fin de organizar la mesa navideña. Conocé de qué se trata.
Con el inicio del último mes del año, y la inminente llegada de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, activó una promoción que entusiasma a millones de usuarios: un descuento excepcional pensado estratégicamente para organizar la mesa de las fiestas. La medida, impulsada por la gestión del Gobernador Kicillof, busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses en una de las épocas de mayor consumo.
Aunque el listado completo de ofertas de Cuenta DNI para diciembre fue difundido ayer, la Agencia Noticias Argentinas conoció en exclusiva un "regalo" especial que estará disponible por 24 horas en una fecha clave. Se trata de una promoción concentrada en un rubro esencial de la alimentación, crucial para la cena festiva. La oferta más esperada de la billetera digital se centrará en carnicerías, granjas y pescaderías, los principales proveedores de proteínas.
El descuento será extraordinariamente alto, alcanzando el 35%, y se aplicará únicamente el sábado 20 de diciembre. Este día se presenta como la oportunidad ideal para que los usuarios puedan congelar y stockear los productos que utilizarán para sus mesas festivas con una ventaja económica significativa.
La promoción no solo es atractiva por el porcentaje de descuento, sino también por el amplio tope de reintegro que permitirá realizar compras importantes. El beneficio máximo asciende a $7.000 por persona.
Para acceder a este reintegro completo, el usuario deberá realizar una compra de $20.000 en los comercios adheridos de los rubros mencionados (carnicerías, granjas y pescaderías). La estrategia, al concentrar la promoción en un único día (el 20 de diciembre), busca generar un fuerte impacto en la economía familiar, permitiendo un ahorro considerable justo antes del pico de gastos navideños.
Este anuncio es recibido con optimismo por los millones de usuarios de la billetera digital, quienes podrán planificar sus compras con casi tres semanas de anticipación.
