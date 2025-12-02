Cuenta DNI lanza un "regalo" navideño: el descuentazo para aprovechar durante las Fiestas

Con el inicio del último mes del año, y la inminente llegada de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, activó una promoción que entusiasma a millones de usuarios: un descuento excepcional pensado estratégicamente para organizar la mesa de las fiestas. La medida, impulsada por la gestión del Gobernador Kicillof, busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses en una de las épocas de mayor consumo.