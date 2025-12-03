El Gobierno aumentó por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil: de cuánto fue el incremento

billetera vacia.jpg

A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasa a 334.800 pesos. En enero de 2026 se eleva a 341 mil pesos y en febrero alcanza los 346.800 pesos. Luego avanza a 352.400 pesos en marzo y a 357.800 pesos en abril. Desde mayo será de 363 mil pesos, en junio aumentará a 367.800 pesos y en julio a 372.400 pesos. El tramo final, correspondiente al 1° de agosto de 2026, fija el SMVM en 376.600 pesos.

Se trata de una suba, agosto 2025 contra agosto 2026 de apenas el 16,88%.

De esta manera

las subas dispuestas por el gobierno de Milei, mes por mes, serán de:

Noviembre 2025: 6.200 pesos

Diciembre 2025: 6.400 pesos

Enero 2026: 6.200 pesos

Febrero 2026: 5.800 pesos.

Marzo: 5.600 pesos

Abril: 5.400 pesos.

Mayo 2026: 5.200 pesos.

Junio 2026: 4.800 pesos

Julio 2026: 4.600.

Agosto 2026: 3.600 pesos.

Los valores horarios acompañan la misma trayectoria módicamente ascendente. Desde diciembre ascienden a 1.674 pesos; en enero suben a 1.705 pesos; en febrero llegan a 1.734 pesos; en marzo alcanzan los 1.762 pesos; en abril avanzan a 1.789 pesos; en mayo se ubican en 1.815 pesos; en junio trepan a 1.839 pesos; en julio llegan a 1.862 pesos; y a partir de agosto, a 1.883 pesos.

La resolución también redefine el mecanismo de la prestación por desempleo. El beneficio se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.

Salario mínimo, muy mínimo

A pesar del atraso cambiario dispuesto por el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, el último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) advierte que los trabajadores argentinos reciben el salario mínimo más bajo de América Latina al tiempo que experimentaron una caída histórica.

De acuerdo con el Celag, en septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001, antes del colapso de la convertibilidad y el estallido de la peor crisis económica, política y social desde el retorno de la democracia.

En Casa Rosada admiten que el gobierno de Milei usó el ingreso de los trabajadores como “ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”. Y los números lo confirman.

El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda la región. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia (u$s395), Paraguay (u$s411) y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.

En el mismo sentido, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.

El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En lo que va del año la merma asciende al 5,6%. Como resultado, el salario mínimo medido en términos reales alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa además una retracción del 63% respecto del pico histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.

El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.

La caída del SMVM ocurrió en paralelo a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados, cuyas paritarias continúan rezagadas frente a la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en septiembre los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4%, y los del sector público, 1,1%, frente a una inflación mensual del 2,1%. El índice salarial general creció 2,2%, impulsado por una suba del 5,7% entre los no registrados.

Resolución 9/2025:

