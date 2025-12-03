ola de calor fuego

Gran parte del territorio argentino se prepara para enfrentar una nueva ola de calor intensa a partir de este miércoles, en un escenario dominado por la estabilidad atmosférica, cielos despejados y la persistencia de viento del norte, factores que favorecerán un aumento sostenido de las temperaturas.

Este martes aún se mantiene cierta nubosidad residual y focos de inestabilidad aislada, pero la tendencia es clara: el calor se intensificará durante los próximos días y superará los valores típicos para esta época del año, de acuerdo con reportes del portal especializado Meteored.

Miércoles a viernes: los días más críticos

calor

El ascenso térmico será más marcado entre miércoles y viernes. La combinación de sol pleno, aire seco y viento norte permitirá que las marcas se disparen en casi todo el país, generando condiciones propicias para la activación de alertas por temperaturas extremas.

Aunque el calor dominará el escenario hasta el viernes, los modelos meteorológicos anticipan un posible cambio a partir del sábado, cuando ingresaría un sistema de inestabilidad desde el oeste.

Un frente de inestabilidad traerá alivio parcial

calor extremo telam 3.jpg Se esperan altas temperaturas en todo el país.

Hacia el fin de semana, un nuevo sistema podría avanzar desde la región de Cuyo, afectando en primera instancia a Mendoza, San Juan y San Luis.

Entre el domingo y el lunes, este sistema podría desplazarse hacia el centro del país, generando alivio térmico, aumento de nubosidad y un repunte en la inestabilidad. De todos modos, el escenario meteorológico todavía requiere monitoreo constante, ya que el avance del sistema dependerá de la intensidad del aire cálido instalado sobre la región.

Las zonas más afectadas por la nueva ola de calor

Centro del país: temperaturas cercanas a los 40°C

En la región central, se espera que los picos más altos se concentren en:

Norte de La Pampa

Sur de Córdoba

Noroeste de Buenos Aires

Estas zonas podrían registrar temperaturas de hasta 40 grados, con impactos directos en la producción agropecuaria debido al aumento del estrés hídrico y la mayor demanda atmosférica.

En San Luis y el sudoeste de Córdoba, la estabilidad será dominante durante toda la semana, con muy baja probabilidad de lluvias relevantes.

Norte argentino: la región más calurosa

El calor más extremo y generalizado se dará en el NOA y el NEA, donde provincias como:

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Salta

Tucumán

Catamarca

podrían alcanzar máximas entre 40°C y 42°C.

La persistencia del aire cálido y la falta de nubosidad también mantendrán altas las temperaturas mínimas, lo que dificultará el descanso nocturno y aumentará el riesgo sanitario para la población.

Recomendaciones

Las autoridades meteorológicas insisten en: