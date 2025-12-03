Cambió el pronóstico y anuncian lluvias para este miércoles en Buenos Aires: a qué hora llegan los chaparrones
Pronosticadores el tiempo anuncian lluvias para este miércoles en la zona del AMBA. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
En forma inesperada, pronosticadores del tiempo anuncian la posibilidad de lluvias para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense para este miércoles 3 de diciembre de 2025.
Para la jornada de hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia altas temperaturas en la zona del AMBA, comenzando una primera ola de calor importante en gran parte del país.
A qué hora se esperan lluvias en el AMBA
Si bien las chances de lluvias por ahora son bajas, en las últimas horas comenzaron a subir las posibilidades, pero con chaparrones dispersos que no llegarán a provocar ningún tipo de inconveniente en la Capital Federal y sus alrededores, según informa el sitio Meteored.
Ola de calor en el país
Para este miércoles se espera una máxima de 30 grados, algo que se repetirá este jueves 4 de diciembre, pero subiendo la temperatura mínima, que se ubicará en los 20 grados en la Ciudad y el Conurbano.
Nueva ola de calor en Argentina: temperaturas extremas desde este miércoles y qué provincias serán las más afectadas
Gran parte del territorio argentino se prepara para enfrentar una nueva ola de calor intensa a partir de este miércoles, en un escenario dominado por la estabilidad atmosférica, cielos despejados y la persistencia de viento del norte, factores que favorecerán un aumento sostenido de las temperaturas.
Este martes aún se mantiene cierta nubosidad residual y focos de inestabilidad aislada, pero la tendencia es clara: el calor se intensificará durante los próximos días y superará los valores típicos para esta época del año, de acuerdo con reportes del portal especializado Meteored.
Miércoles a viernes: los días más críticos
El ascenso térmico será más marcado entre miércoles y viernes. La combinación de sol pleno, aire seco y viento norte permitirá que las marcas se disparen en casi todo el país, generando condiciones propicias para la activación de alertas por temperaturas extremas.
Aunque el calor dominará el escenario hasta el viernes, los modelos meteorológicos anticipan un posible cambio a partir del sábado, cuando ingresaría un sistema de inestabilidad desde el oeste.
Un frente de inestabilidad traerá alivio parcial
Hacia el fin de semana, un nuevo sistema podría avanzar desde la región de Cuyo, afectando en primera instancia a Mendoza, San Juan y San Luis.
Entre el domingo y el lunes, este sistema podría desplazarse hacia el centro del país, generando alivio térmico, aumento de nubosidad y un repunte en la inestabilidad. De todos modos, el escenario meteorológico todavía requiere monitoreo constante, ya que el avance del sistema dependerá de la intensidad del aire cálido instalado sobre la región.
Las zonas más afectadas por la nueva ola de calor
Centro del país: temperaturas cercanas a los 40°C
En la región central, se espera que los picos más altos se concentren en:
- Norte de La Pampa
- Sur de Córdoba
- Noroeste de Buenos Aires
Estas zonas podrían registrar temperaturas de hasta 40 grados, con impactos directos en la producción agropecuaria debido al aumento del estrés hídrico y la mayor demanda atmosférica.
En San Luis y el sudoeste de Córdoba, la estabilidad será dominante durante toda la semana, con muy baja probabilidad de lluvias relevantes.
Norte argentino: la región más calurosa
El calor más extremo y generalizado se dará en el NOA y el NEA, donde provincias como:
- Santiago del Estero
- Chaco
- Formosa
- Salta
- Tucumán
- Catamarca
podrían alcanzar máximas entre 40°C y 42°C.
La persistencia del aire cálido y la falta de nubosidad también mantendrán altas las temperaturas mínimas, lo que dificultará el descanso nocturno y aumentará el riesgo sanitario para la población.
Recomendaciones
Las autoridades meteorológicas insisten en:
- Mantenerse hidratado.
- Evitar la exposición al sol en horas centrales.
- Prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo.
- Seguir de cerca los avisos y alertas oficiales por altas temperaturas.
