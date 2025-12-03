La inflación de noviembre volvería a superar el 2%: la carne, el principal motor de la suba
Consultoras privadas estiman que el IPC del mes rondaría el 2,5%, encadenando el tercer aumento consecutivo. Impacto de tarifas, combustibles y precios estacionales.
Las estimaciones privadas anticipan que la inflación de noviembre volverá a ubicarse por encima del 2%, impulsada en gran medida por el fuerte incremento del precio de la carne. De confirmarse un IPC cercano al 2,5%, sería el tercer mes consecutivo con aceleración inflacionaria -septiembre marcó 2,1% y octubre 2,3%-, en un contexto donde tanto los precios regulados como los estacionales también presionaron al alza.
Los últimos relevamientos de Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero coinciden en este diagnóstico: el Índice de Precios al Consumidor del undécimo mes del año alcanzaría el 2,5%. Según estos cálculos, la inflación acumulada en 2025 treparía al 28,9%, mientras que la interanual alcanzaría el 32,6%, de acuerdo con los datos que cita Ámbito y que surgen del relevamiento del equipo encabezado por Marina Dal Poggetto.
La suba de la carne vacuna tuvo un rol preponderante. Aunque ya venía incrementándose desde octubre, en noviembre registró un salto del 5,8%, empujado por mayores costos en la cadena y una dinámica mayorista que sigue en ascenso. Desde EcoGo explicaron que el valor en los mercados de referencia continúa subiendo, por lo que “no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo”. Este comportamiento impacta de forma directa en la canasta alimentaria y en el cálculo general del IPC.
A esto se suman los precios regulados, que en noviembre avanzaron un 2,1% según la misma consultora. Entre los aumentos más significativos figuran las tarifas de luz (+3,6%) y gas (+3,8%), además de los ajustes en prepagas (+2,4% promedio), transporte público en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%). Cada uno de estos rubros aportó presión adicional sobre los bolsillos y configuró un panorama de incrementos generalizados.
El componente estacional también jugó su parte, con movimientos típicos de fin de año en frutas, verduras y otros productos sujetos a variaciones propias del período. Si bien estos ajustes suelen tener un impacto acotado, contribuyeron a consolidar un registro mensual más elevado que el esperado semanas atrás.
La combinación de carne, tarifas y combustibles sitúa a noviembre como un mes clave para interpretar la dinámica inflacionaria del último trimestre. Mientras tanto, las consultoras advierten que diciembre llegará también con aumentos relevantes, lo que mantiene las expectativas de inflación firmes y condiciona la evolución del consumo para el cierre del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario