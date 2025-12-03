La inflación de noviembre volvería a superar el 2%: la carne, el principal motor de la suba

La suba de la carne vacuna tuvo un rol preponderante. Aunque ya venía incrementándose desde octubre, en noviembre registró un salto del 5,8%, empujado por mayores costos en la cadena y una dinámica mayorista que sigue en ascenso. Desde EcoGo explicaron que el valor en los mercados de referencia continúa subiendo, por lo que “no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo”. Este comportamiento impacta de forma directa en la canasta alimentaria y en el cálculo general del IPC.