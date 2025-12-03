Horror en La Rioja: alquiló un departamento y descubrió cámaras ocultas en su habitación

“La verdad nunca dudé de él, porque él siempre fue atento. Es más, se lo recomendaba a mis amigas para que alquilaran, pero por suerte nunca pudieron. Cuando alquilé me dijo que no estaba permitido tener parejas, pero que sí podían quedarse amigas”, agregó y comentó: “Amigas mías que se quedaban a dormir o venían a estudiar también estaban en los videos”.

La joven realizó la denuncia y el caso quedó en manos de la jueza Gisela Flamini, titular de Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2. El martes concretaron allanamientos donde se encontraron varias cajas con CDS, computadoras y una cámara fílmica, mientras que el principal sospechoso se encuentra en libertad.

"Se detectaron las cámaras de las chicas que denunciaron. En el departamento del sospechoso encontramos bastante cantidad de CDS, entre 80 y 90, dos computadoras y una cámara de filmación", detalló la jueza.

Por el momento, la causa no tiene imputados, además de que resta tipificar el delito. En este caso podría hablarse de una confluencia de varios, como violación de la intimidad, posible explotación, y violencia de género en espacio digital y a través de medios informáticos.

La jueza Flamini indicó que la dificultad de este caso se encuentra en definir qué tipo de delito encuadra la causa. "Me puse en contacto con magistrados y fiscales de otras provincias. Si bien no hay sentencias firmes al respecto, la experiencia comparada permite calificarlo como violación de domicilio telemática o abuso sexual simple telemático y lesiones leves de carácter psicológico", explicó y remarcó: "Lo importante ahora avanzar con la investigación, ver para qué tenía estos elementos y ahí definir la tipificación".