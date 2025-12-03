Horror en La Rioja: alquiló un departamento y descubrió cámaras ocultas en su habitación
El dueño solo les alquilaba el lugar a estudiantes mujeres, las grababa y creen que las monitoreaba en vivo.
Un escalofriante hallazgo tuvo lugar en la provincia de La Rioja donde al menos tres jóvenes estudiantes denunciaron que había cámaras ocultas en los departamentos que habían alquilado. Aseguran que el dueño solo les rentaba el lugar a estudiantes mujeres, las grababa y hasta creen que las monitoreaba en vivo. Hasta el momento, el hombre no fue detenido.
El hecho ocurrió en un complejo de departamentos ubicado en la calle Carlos Gardel 9050 y salió a la luz el miércoles de la semana pasada cuando Ana, una de las víctimas, se fue a acostar, apagó las luces y, ante la presencia de mosquitos, decidió prender la linterna de su celular. El flash impactó de lleno contra el lente de la cámara, que estaba oculta en un ventiluz del techo de la habitación
“Estaba tan bien escondida que de otra forma no me hubiese dado cuenta”, contó la joven en diálogo con C5N y detalló: “La cámara apuntaba a mi cama y también grababa de noche”.
“En ese momento no tenía las herramientas para sacar la rejilla, pero al día siguiente con una amiga pudimos retirarla y encontramos la cámara. Me pareció un horror. En su momento no caía. Esa noche tapé la rejilla porque no podía dormir, me quería hacer la idea de que era otra cosa. No caí hasta que puse la memoria en mi celular y pude ver los videos”, agregó.
Ana contó además que el dueño del lugar solo les alquilaba a estudiantes mujeres, las grababa y creen que las monitoreaba en vivo. Además, indicó que el dueño tenía las llaves de todos los departamentos y solía ingresar cuando las jóvenes no se encontraban presentes con la excusa de realizar arreglos.
“La verdad nunca dudé de él, porque él siempre fue atento. Es más, se lo recomendaba a mis amigas para que alquilaran, pero por suerte nunca pudieron. Cuando alquilé me dijo que no estaba permitido tener parejas, pero que sí podían quedarse amigas”, agregó y comentó: “Amigas mías que se quedaban a dormir o venían a estudiar también estaban en los videos”.
La joven realizó la denuncia y el caso quedó en manos de la jueza Gisela Flamini, titular de Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2. El martes concretaron allanamientos donde se encontraron varias cajas con CDS, computadoras y una cámara fílmica, mientras que el principal sospechoso se encuentra en libertad.
"Se detectaron las cámaras de las chicas que denunciaron. En el departamento del sospechoso encontramos bastante cantidad de CDS, entre 80 y 90, dos computadoras y una cámara de filmación", detalló la jueza.
Por el momento, la causa no tiene imputados, además de que resta tipificar el delito. En este caso podría hablarse de una confluencia de varios, como violación de la intimidad, posible explotación, y violencia de género en espacio digital y a través de medios informáticos.
La jueza Flamini indicó que la dificultad de este caso se encuentra en definir qué tipo de delito encuadra la causa. "Me puse en contacto con magistrados y fiscales de otras provincias. Si bien no hay sentencias firmes al respecto, la experiencia comparada permite calificarlo como violación de domicilio telemática o abuso sexual simple telemático y lesiones leves de carácter psicológico", explicó y remarcó: "Lo importante ahora avanzar con la investigación, ver para qué tenía estos elementos y ahí definir la tipificación".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario