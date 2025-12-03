¿Brasil? No, Mar del Plata: aumenta la temperatura del mar en la Ciudad Feliz y se acerca al récord histórico

Invierno: la temperatura promedia 11,5°C

Primavera: sube a 13°C

Verano: alcanza su máximo con una media de 19,8°C

Otoño: se mantiene relativamente elevada, con 18,2°C

Con el verano a la vuelta de la esquina y la tendencia cálida consolidándose, todo indica que la costa marplatense podría encarar una temporada con un mar más templado de lo habitual, un factor que siempre entusiasma tanto a turistas como a locales.

El récord en Mar del Plata en 2022

INFORME OFICIAL PUBLICADO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN 2022

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante enero de 2022.

La temperatura en la superficie del mar en Mar del Plata durante enero 2022 promedió los 20,5°C. Entre los días 12 y 14, el día 17 y entre los días 21 y 26 se registraron valores medios diarios de temperatura dentro del 25% de los valores más altos durante enero (Q3=21,8°C) en la serie EOC.

En cuanto a los registros extremos se destaca un mínimo relativo de 16,4°C durante la mañana del día 6, acompañado de una temperatura atmosférica mínima de 9,9°C y condiciones de viento calmo a leve durante la madrugada. También un máximo relativo de 23,1°C durante las primeras horas del día 17, y el máximo absoluto de 24,2°C el día 25, ambos producto de las altas temperaturas atmosféricas en los días previos, específicamente desde el día 9, con máximas superiores a los 32°C en la mayoría de esos días.

Lamentablemente la adquisición automática de datos se vio interrumpida durante los días más cálidos entre el 9 y 17 de enero, debido a cortes en el suministro eléctrico y problemas de conexión a la red. Aun así, las estimaciones satelitales del sensor MODIS a bordo del satélite AQUA (NASA) sugieren que en los días viernes 14 y domingo 16, las máximas diarias posiblemente hayan superado los 24°C, ya que dichas estimaciones durante la tarde de esos días fueron de 23,9°C y 24,2°C respectivamente.

Los datos fueron obtenidos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el muelle del Club de Pescadores (38º 00’ 02” S y 57º 32’ 18” O), a intervalos de 5 minutos. Para validar las observaciones se las compara con las mediciones manuales semanales en el muelle de la Escollera Norte (indicadas en el gráfico con X), y con el valor medio climatológico (línea guiones grises) y los percentiles P25 (línea azul) y P75 (línea roja) calculados a partir del registro completo de la serie EOC (2013 al presente).

Comparando los estadísticos mensuales principales, con los calculados a partir del registro completo de la serie EOC (2013 al presente) se destaca durante enero 2022 la disminución de todas las medidas estadísticas descriptivas calculadas (promedio, desvío, cuartiles) excepto el desvío estándar, el mínimo y la amplitud mensuales.