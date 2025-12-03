¿Brasil? No, Mar del Plata: aumenta la temperatura del mar en la Ciudad Feliz y se acerca al récord histórico
En las últimas 24 horas la temperatura del agua en Mar del Plata subió un grado y hasta a punto de llegar al récord histórico.
La temperatura del mar en Mar del Plata continúa en ascenso en este diciembre de 2025 y este martes alcanzó los 17,4°C, un valor inusualmente alto para esta altura del año, que la acerca a su récord histórico reciente para esta misma fecha.
Según registros comparados de la última década, el mar más cálido en este día se observó en 2022, cuando llegó a 17,9°C, mientras que el más frío fue en 2018, con apenas 15,6°C. Con el incremento sostenido de los últimos días, los pronósticos anticipan que el agua podría trepar hasta 17,5°C en los próximos 10 días, una marca que sigue por debajo del promedio de diciembre, pero que muestra una tendencia de calentamiento.
Mar del Plata: cómo se ubica respecto al promedio de diciembre
Durante el mes de diciembre, la temperatura media del agua en Mar del Plata es de 18°C, con valores que suelen oscilar entre 15,3°C y 21,3°C. El registro actual, aunque ligeramente por debajo del promedio mensual, mantiene un comportamiento ascendente que podría anticipar un inicio de temporada más cálido en el mar.
Si bien diciembre muestra una marcada recuperación térmica del agua, la temporada tradicional de bañistas se extiende de enero a marzo, período en el que la temperatura del mar no baja de los 20°C, lo que permite una experiencia de nado cómoda y sostenida.
El comportamiento del mar a lo largo del año
Los datos históricos muestran fuertes variaciones estacionales:
- Invierno: la temperatura promedia 11,5°C
- Primavera: sube a 13°C
- Verano: alcanza su máximo con una media de 19,8°C
- Otoño: se mantiene relativamente elevada, con 18,2°C
Con el verano a la vuelta de la esquina y la tendencia cálida consolidándose, todo indica que la costa marplatense podría encarar una temporada con un mar más templado de lo habitual, un factor que siempre entusiasma tanto a turistas como a locales.
El récord en Mar del Plata en 2022
INFORME OFICIAL PUBLICADO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN 2022
El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante enero de 2022.
La temperatura en la superficie del mar en Mar del Plata durante enero 2022 promedió los 20,5°C. Entre los días 12 y 14, el día 17 y entre los días 21 y 26 se registraron valores medios diarios de temperatura dentro del 25% de los valores más altos durante enero (Q3=21,8°C) en la serie EOC.
En cuanto a los registros extremos se destaca un mínimo relativo de 16,4°C durante la mañana del día 6, acompañado de una temperatura atmosférica mínima de 9,9°C y condiciones de viento calmo a leve durante la madrugada. También un máximo relativo de 23,1°C durante las primeras horas del día 17, y el máximo absoluto de 24,2°C el día 25, ambos producto de las altas temperaturas atmosféricas en los días previos, específicamente desde el día 9, con máximas superiores a los 32°C en la mayoría de esos días.
Lamentablemente la adquisición automática de datos se vio interrumpida durante los días más cálidos entre el 9 y 17 de enero, debido a cortes en el suministro eléctrico y problemas de conexión a la red. Aun así, las estimaciones satelitales del sensor MODIS a bordo del satélite AQUA (NASA) sugieren que en los días viernes 14 y domingo 16, las máximas diarias posiblemente hayan superado los 24°C, ya que dichas estimaciones durante la tarde de esos días fueron de 23,9°C y 24,2°C respectivamente.
Los datos fueron obtenidos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el muelle del Club de Pescadores (38º 00’ 02” S y 57º 32’ 18” O), a intervalos de 5 minutos. Para validar las observaciones se las compara con las mediciones manuales semanales en el muelle de la Escollera Norte (indicadas en el gráfico con X), y con el valor medio climatológico (línea guiones grises) y los percentiles P25 (línea azul) y P75 (línea roja) calculados a partir del registro completo de la serie EOC (2013 al presente).
Comparando los estadísticos mensuales principales, con los calculados a partir del registro completo de la serie EOC (2013 al presente) se destaca durante enero 2022 la disminución de todas las medidas estadísticas descriptivas calculadas (promedio, desvío, cuartiles) excepto el desvío estándar, el mínimo y la amplitud mensuales.
