Cuenta DNI: los días para comprar carne más barata con hasta 35% de descuento

Requisitos y comercios adheridos

Los usuarios de Cuenta DNI pueden consultar los comercios adheridos en la web del Banco Provincia o en la app, lo que permite planificar las compras y elegir los locales más cercanos o con mejores ofertas.

El reintegro se acredita automáticamente al finalizar la compra, sin pasos adicionales. Además de las carnicerías, la app ofrece otros descuentos: 30% en gastronomía los días 6 y 7 (tope $8.000), 20% en comercios de cercanía los viernes (tope $4.000), 40% en ferias, mercados y universidades bonaerenses (tope semanal $6.000) y 40% en garrafas (tope mensual $12.000).