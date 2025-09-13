Cuenta DNI: los días para comprar carne más barata con hasta 35% de descuento
Estas promociones se encuentran disponibles en carnicerías, pollerías y otros negocios. Los detalles en la nota.
Cuenta DNI se destaca por lanzar diferentes promociones y descuentos todos los meses, permitiendo ahorrar dinero en diferentes compras. Estas ofertas, a priori, se presentan como una gran alternativa para estoquearse sin gastar de más y porque no para darse un gusto, aunque es importante resaltar que los beneficios solo están disponible un día determinado de la semana.
A principios de mes, se conoció que la billetera virtual ofrece un 35% de reintegro en todas las carnicerías, pescaderías y pollería, con un tope de de $6.000. De esta manera, esta promoción tiene como objetivo aumentar el consumo de carnes, pollo y pescado durante el noveno mes del año, al mismo tiempo que busca reactivar las ventas de los negocios.
Cómo aprovechar el beneficio en la compra de carne
El Banco Provincia lanzó una nueva promoción de Cuenta DNI para septiembre, ofreciendo un reintegro del 35% en la compra de carne, pollo y pescado en comercios adheridos. La oferta estará disponible los sábados 6 y 20, y únicamente se aplica a pagos realizados con la billetera digital del banco.
Para aprovechar el beneficio, los usuarios deben realizar la compra utilizando Cuenta DNI a través de QR, Clave DNI o link de pago desde la aplicación.
Requisitos y comercios adheridos
Los usuarios de Cuenta DNI pueden consultar los comercios adheridos en la web del Banco Provincia o en la app, lo que permite planificar las compras y elegir los locales más cercanos o con mejores ofertas.
El reintegro se acredita automáticamente al finalizar la compra, sin pasos adicionales. Además de las carnicerías, la app ofrece otros descuentos: 30% en gastronomía los días 6 y 7 (tope $8.000), 20% en comercios de cercanía los viernes (tope $4.000), 40% en ferias, mercados y universidades bonaerenses (tope semanal $6.000) y 40% en garrafas (tope mensual $12.000).
