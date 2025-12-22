Desde que asumió, Javier Milei recortó en 38 mil millones de dólares el gasto público
Educación, Salud, jubilados, obra pública y estatales, los sectores más afectados por el ajuste libertario. Al mismo tiempo redujo la carga impositiva a los más ricos del país.
"Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero", avisó el presidente Javier Milei tras aceptar que no vetará el Presupuesto 2026, que ya fue aprobado en Diputados con la eliminación de la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. De esta manera el mandatario libertario anticipó que en 2026 seguirá profundizando el ajuste que afecta a los sectores más sensibles de la sociedad mientras alivia en paralelo la carga impositiva sobre los más ricos del país y les habilita generosos blanqueos de capitales a evasores.
El jefe de Estado piensa seguir aplicando recortes, luego de que en sus dos primeros años de mandato achicó el gasto público en unos 50 billones de pesos, según surge de un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Semejante nivel de recortes equivalen a unos 38 mil millones de dólares a precios constantes con respecto a 2023.
El IARAF estimó que Milei achicó 27,2% los niveles de gastos. Así, en dos años el gasto primario se redujo de 185 a 134 billones de pesos.
Los mayores recortes se aplicaron a dinero girado por la Nación a las provincias, mientras que las transferencias de capital a provincias cayeron en un 93,8%, un ajuste sin precedentes.
En tanto, los subsidios a otras funciones bajaron 83,9% y la inversión real directa retrocedió 73,5%. Además, en el marco de un fuerte ajuste en el Estado, el gasto salarial retrocedió 26%.
En cuanto al PAMI, el gasto se mantuvo, mientras que el gasto en Asignación Universal para protección social subió 70% en términos reales -es decir descontando el efecto de la inflación-, convirtiéndose en el único ítem con incremento.
El mayor recorte fue en programas sociales, donde se incluye el bono dado a jubilados y pensionados entre otros, con una baja de 10,5 billones de pesos en moneda de noviembre 2025, seguido por subsidios a la energía con 8,8 billones de pesos e inversión real directa con 8,3 billones de pesos.
El gasto salarial tuvo una merma de 6,3 billones de pesos. En quinto lugar estarían las transferencias de capital a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 4 billones de pesos.
Por su parte, el incremento del único gasto que subiría, el de asignación universal por hijo, sería de 2,7 billones de pesos.
Según analistas, la recomposición de la AUH explica, junto con la baja de la inflación y la creación de empleo informal, por qué la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con datos oficiales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario