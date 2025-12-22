Desde que asumió, Javier Milei recortó en 38 mil millones de dólares el gasto público

En cuanto al PAMI, el gasto se mantuvo, mientras que el gasto en Asignación Universal para protección social subió 70% en términos reales -es decir descontando el efecto de la inflación-, convirtiéndose en el único ítem con incremento.

ssstwitter.com_1748644772210.mp4 Cristina Kirchner y el Garrahan

El mayor recorte fue en programas sociales, donde se incluye el bono dado a jubilados y pensionados entre otros, con una baja de 10,5 billones de pesos en moneda de noviembre 2025, seguido por subsidios a la energía con 8,8 billones de pesos e inversión real directa con 8,3 billones de pesos.

El gasto salarial tuvo una merma de 6,3 billones de pesos. En quinto lugar estarían las transferencias de capital a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 4 billones de pesos.

discapacidad.jpg

Por su parte, el incremento del único gasto que subiría, el de asignación universal por hijo, sería de 2,7 billones de pesos.

Según analistas, la recomposición de la AUH explica, junto con la baja de la inflación y la creación de empleo informal, por qué la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con datos oficiales.