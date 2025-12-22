Fiesta para pocos: el consumo masivo se sigue derrumbando y se sintió con fuerza en supermercados

Consumo: cambio de hábitos

Como resultado, se consolida un cambio de comportamiento: compras más frecuentes pero de menor monto, menor stockeo y una clara migración hacia marcas económicas, promociones y presentaciones pequeñas. El fenómeno de downtrading atraviesa a casi todas las categorías.

La caída del consumo no impacta de manera uniforme. Los comercios de cercanía y autoservicios independientes son los más afectados, mientras que las grandes cadenas logran amortiguar la baja mediante promociones agresivas, acuerdos con proveedores y financiamiento. Aun así, el balance general sigue siendo negativo en términos de volumen.

El canal online, si bien gana participación en algunos rubros puntuales como perfumería y farmacia, no logra compensar la retracción general del consumo masivo. Según Scentia, la recuperación del consumo será lenta y condicionada. Para que se produzca un rebote sostenido será necesario que se consolide una mejora del ingreso real, mayor previsibilidad macroeconómica y una recuperación de la confianza del consumidor, factores que todavía no muestran una señal clara.

Otro informe de NielsenIQ mostró que pese a una mejora en el ánimo social y a la desaceleración de la inflación, el consumo masivo continúa mostrando una recuperación débil y despareja. De este modo, advierte que el repunte del optimismo todavía no se traduce en una mejora sostenida de las ventas en góndola.

Según el relevamiento, el consumo de bienes de rápida rotación creció apenas 2% en 2025, luego de una caída histórica del 16% en 2024, pero perdió impulso desde mitad de año, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y la lenta recomposición del ingreso real.

NielsenIQ remarca que los salarios siguen siendo el principal límite al consumo, especialmente en los hogares de ingresos medios y bajos, donde el poder adquisitivo continúa bajo presión.

El informe también señala que el aumento del peso de los gastos del hogar y los servicios restringe la capacidad de compra, mientras que las promociones en supermercados —en niveles históricamente altos— ya no logran impulsar el volumen de ventas, que continúa en terreno negativo en términos interanuales.

De cara a 2026, NielsenIQ anticipa una recuperación lenta y moderada, condicionada a una mejora gradual de los ingresos, mayor estabilidad macroeconómica y un consumidor cada vez más racional, sensible al precio y dispuesto a alternar entre canales.