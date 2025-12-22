Tarifas: en la era Milei, la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó un 561%

tarifas telam.jpg

En el desagregado por servicio, el transporte volvió a ubicarse como el principal factor de presión sobre la canasta de servicios públicos. La factura asociada a este rubro registró un aumento interanual del 48% respecto de diciembre de 2024, un ajuste que se ubicó por encima del IPC estimado y explicó la mayor parte del incremento total.

En contraste, los servicios básicos mostraron subas más moderadas. En términos interanuales, el gasto en agua aumentó 13%, el de energía eléctrica 19% y el de gas natural 28%. En conjunto, el transporte aportó 19 puntos porcentuales de los 31 puntos del aumento interanual total de la canasta, mientras que el agua, el gas y la electricidad contribuyeron con 3, 4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.

Tarifas impagables

Al observar la medición acumulada de 2025 y descontar los factores estacionales —como variaciones en el consumo o en la cantidad de días de cada mes—, la canasta de servicios públicos mostró una evolución muy similar a la del índice general de precios.

Por otra parte, el IIEP resaltó que en los hogares del AMBA, las tarifas de los servicios públicos cubrieron en promedio el 53% de los costos, mientras que el 47% restante fue absorbido por el Estado a través de subsidios.

El informe también destaca que en diciembre, la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes, calculado en 1.669.987 pesos.

Dentro de esa estructura de gastos, el transporte volvió a destacarse como el rubro de mayor incidencia: su peso sobre el salario alcanzó el 43%, al menos el doble que el de cualquiera de los restantes servicios públicos en relación con los ingresos del hogar.