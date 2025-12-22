Tarifas: en la era Milei, la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó un 561%
Las tarifas de los servicios públicos suben muy por encima de la inflación y golpean con fuerza las finanzas de las familias. En un mes, la canasta de servicios públicos subió casi un 6%.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA-Conicet, informó que en el último mes de este la factura eléctrica se ubicó en promedio 44.808 pesos, lo que representa una suba del 20,8% en comparación con noviembre.
Por su parte, a pesar de la suba en las tarifas, la boleta de gas presentó una baja del 4,6% debido a la baja de consumo debido a la estacionalidad y las familias debieron gastar, en promedio, 22.970 pesos para cubrirla. Mientras que los servicios de agua y transporte aumentaron 4,4% y 2,4% mensual, respectivamente y los usuarios debieron abonar, siempre en promedio, 32.435 y 83.196 pesos en cada caso.
Frente a diciembre de 2023, la canasta de servicios se incrementó 561%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 185%.
El detalle de los tarifazos en noviembre:
- Gas: las tarifas aumentaron en diciembre en promedio 2,2% el cargo fijo y 3,2% el cargo variable. A su vez, se redujeron las cantidades consumidas por estacionalidad, ante la llegada del verano. En este contexto, el efecto cantidad compensó el incremento del cuadro tarifario y derivó en una baja del gasto mensual.
- Energía eléctrica: siguió la curva ascendente del consumo, que encontraba su máximo en enero. En relación con el mes anterior, los cuadros tarifarios presentaron un incremento del 1,9% en el cargo fijo y del 3,1% en el cargo variable.
- Colectivos: Mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumentó conforme a IPC más 2% (lo que arrojó una suba del 4,1% en diciembre), las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, tras haber registrado un aumento del 9,7% en noviembre, mantuvieron invariable el precio del boleto. Como resultado, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 2,2% en diciembre.
- Agua: Se incrementó el cuadro tarifario, al tiempo que el consumo se ajustó por la mayor cantidad de días del mes, dado que diciembre tuvo 31 días frente a los 30 de noviembre.
“En síntesis, el aumento del 5,7% intermensual en la canasta de servicios lo explica esencialmente el incremento en todos los cuadros tarifarios, en particular para transporte y energía eléctrica, en conjunto con el aumento de las cantidades consumidas de energía eléctrica conforme de transita la curva ascendente de demanda con pico en el mes de enero”, advierte el informe del IIEP.
En el desagregado por servicio, el transporte volvió a ubicarse como el principal factor de presión sobre la canasta de servicios públicos. La factura asociada a este rubro registró un aumento interanual del 48% respecto de diciembre de 2024, un ajuste que se ubicó por encima del IPC estimado y explicó la mayor parte del incremento total.
En contraste, los servicios básicos mostraron subas más moderadas. En términos interanuales, el gasto en agua aumentó 13%, el de energía eléctrica 19% y el de gas natural 28%. En conjunto, el transporte aportó 19 puntos porcentuales de los 31 puntos del aumento interanual total de la canasta, mientras que el agua, el gas y la electricidad contribuyeron con 3, 4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.
Al observar la medición acumulada de 2025 y descontar los factores estacionales —como variaciones en el consumo o en la cantidad de días de cada mes—, la canasta de servicios públicos mostró una evolución muy similar a la del índice general de precios.
Por otra parte, el IIEP resaltó que en los hogares del AMBA, las tarifas de los servicios públicos cubrieron en promedio el 53% de los costos, mientras que el 47% restante fue absorbido por el Estado a través de subsidios.
El informe también destaca que en diciembre, la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes, calculado en 1.669.987 pesos.
Dentro de esa estructura de gastos, el transporte volvió a destacarse como el rubro de mayor incidencia: su peso sobre el salario alcanzó el 43%, al menos el doble que el de cualquiera de los restantes servicios públicos en relación con los ingresos del hogar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario