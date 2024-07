Deuda: el Gobierno debe afrontar vencimientos por u$s3.500 millones en julio

Aunque el pago de U$S 2.500 millones de deuda que ya realizó el Gobierno puede significar una muestra de compromiso y de voluntad, desde la fundación advierten que “este escenario de pérdida de reservas puede afectar de manera relevante la esperanza de mejora que viene reinando en las expectativas del mercado con el Gobierno".

"Considerando la caída de los precios internacionales de las materias primas y la apreciación real acelerada que venimos teniendo, no es descabellado pensar que el sector agropecuario termine reteniendo su producción durante este mes", indican.

En un informe explicaron que "si la retención del grano ocurre en julio y es de un 30% de lo que se liquidaría normalmente, la pérdida de reservas pasaría de U$S 3.500 millones a U$S 4.700 millones. En caso de que la retención fuera aún más agresiva (por ejemplo 50%), la pérdida de reservas podría llegar a los U$S 5.600 millones".

Remarcaron que "smbos escenarios resultarían profundamente complejos de administrar para el Gobierno, que viene de varias semanas de tensión en los dólares financieros. Sumado a esto, empezarían a mostrar una alarma más pronunciada en lo cambiario, considerando que las reservas netas volverían a quedar en terreno francamente negativo (entre - U$S 3200 y - U$S 5600 millones)".

El titular del BCRA, Santiago Bausili, fue consultado por la baja en la acumulación de reservas y admitió que el tema "genera algo de ansiedad". Explicó que la estacionalidad del movimiento de esos fondos indica que "en la época de cosecha es común que se acumulen reservas y que en el invierno se pierdan reservas". En el acuerdo con el FMI ya se contemplaba que "desde junio hasta septiembre se pierdan reservas y en el último trimestre se recuperan".

"De hecho, se estipula que se perderán u$s3.000 millones. Que junio hay terminado donde terminó (-u$s54 millones) es solo consecuencia de que este invierno se adelantó. Mayo fue el más frío del que haya registro. Eso hace que importemos más gas para calefacción. Si julio viene más leve, puede ser que eso amengüe un poco. No es sorpresa, es lo que esperamos y es lo que anticipamos", afirmó Bausili.