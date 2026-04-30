Horror en un cotillón de La Plata: mataron a una mujer y el dueño del local es el principal sospechoso

Crimen de la comerciante en La Plata: así detuvieron al sospechoso

Tras el ataque, la Policía bonaerense implementó un operativo cerrojo con la participación del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

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Con los datos aportados por testigos, lograron localizar al sospechoso a las pocas cuadras, en la zona de 35 entre 5 y 6, donde fue detenido.

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El acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, tenía en su poder un revólver que sería el arma utilizada en el crimen. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La hipótesis del pago de un alquiler, desmentida por la familia

En el lugar del hecho también se presentó el esposo de la víctima, Walter Romero, quien aportó un dato clave para la investigación: el detenido sería el propietario del local y mantenía un conflicto previo con Lastiris por el alquiler.

Esa situación habría desencadenado en la discusión que terminó con el asesinato de la mujer. Si bien primero se creía que tenía que ver con una deuda, finalmente fue desmentido por la familia de la víctima.

La causa fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego” y quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas.