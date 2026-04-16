Día del Emprendedor: su importancia en la generación de empleo y creación de riqueza

“Entender cómo analizan las entidades financieras a las empresas es un paso clave para mejorar las posibilidades de obtener crédito”, explicó María Laura García Conejero, CEO y fundadora de una plataforma digital del sector. En esa línea, subrayó que conocer de antemano los requisitos y criterios de evaluación permite a los emprendedores llegar mejor preparados.

Por su parte, Irene Alfiz, directora de Planeamiento Estratégico de la misma compañía, remarcó la importancia de que las empresas conozcan su situación crediticia antes de iniciar una solicitud. Según explicó, contar con esa información ayuda a corregir posibles inconsistencias y optimizar las chances de acceso.

Así, el financiamiento se consolida como un factor determinante para el crecimiento de los emprendimientos. En un contexto donde la innovación tecnológica amplía el abanico de herramientas disponibles, mejorar el acceso al crédito aparece como uno de los desafíos clave para fortalecer el entramado productivo en la Argentina.