Día del Emprendedor: su importancia en la generación de empleo y creación de riqueza
Especialistas advierten que el financiamiento sigue siendo el principal desafío para consolidar emprendimientos en Argentina.
En el marco del Día del Emprendedor, que se conmemora cada 16 de abril, referentes del sector volvieron a destacar la importancia del financiamiento como un elemento central para el desarrollo y la expansión de nuevos proyectos en la Argentina.
El emprendedurismo ocupa un lugar relevante dentro de la economía local, tanto por su aporte a la generación de empleo como por su capacidad de dinamizar la actividad productiva. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2024/2025), más del 20% de los adultos en el país está involucrado en algún tipo de iniciativa emprendedora. Sin embargo, el gran obstáculo aparece en la continuidad: solo alrededor del 6% de esos proyectos logra sostenerse en el tiempo.
Dentro de ese escenario, el acceso al financiamiento se presenta como una de las principales barreras. Distintos relevamientos indican que cerca del 80% de los emprendimientos se sostienen con capital propio, ayuda de familiares o reinversión de ingresos, mientras que el crédito bancario o del mercado de capitales tiene una participación mucho menor.
Para los especialistas, la posibilidad de escalar y consolidar una pyme está directamente vinculada con el acceso a fuentes de financiamiento más amplias y sostenidas en el tiempo. En ese sentido, destacan que el avance de la digitalización está empezando a modificar el panorama, al facilitar el vínculo entre quienes necesitan crédito y quienes lo ofrecen.
En los últimos años, surgieron herramientas tecnológicas que apuntan a simplificar procesos, reducir la burocracia y mejorar el acceso a la información, lo que permite achicar la brecha histórica que enfrentan las pymes al momento de buscar financiamiento.
“Entender cómo analizan las entidades financieras a las empresas es un paso clave para mejorar las posibilidades de obtener crédito”, explicó María Laura García Conejero, CEO y fundadora de una plataforma digital del sector. En esa línea, subrayó que conocer de antemano los requisitos y criterios de evaluación permite a los emprendedores llegar mejor preparados.
Por su parte, Irene Alfiz, directora de Planeamiento Estratégico de la misma compañía, remarcó la importancia de que las empresas conozcan su situación crediticia antes de iniciar una solicitud. Según explicó, contar con esa información ayuda a corregir posibles inconsistencias y optimizar las chances de acceso.
Así, el financiamiento se consolida como un factor determinante para el crecimiento de los emprendimientos. En un contexto donde la innovación tecnológica amplía el abanico de herramientas disponibles, mejorar el acceso al crédito aparece como uno de los desafíos clave para fortalecer el entramado productivo en la Argentina.
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