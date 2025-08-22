Diputados definen bono para jubilados ANSES: de cuánto será y quiénes podrán acceder

Aumento y bono para jubilados

Mientras el Congreso debate si revertir o no el veto de Milei para el bono de $110.000 y el aumento del 7,2%, se confirmaron otros beneficios para jubilados:

En septiembre los haberes aumentarán un 1,9%, de acuerdo al Decreto 274/2024 que establece actualizaciones mensuales por inflación.

de acuerdo al Decreto 274/2024 que establece actualizaciones mensuales por inflación. Se mantendrá el bono de $70.000 para los jubilados con ingresos mínimos.

De esa forma, los jubilados de Anses cobrarán como mínimo $390.213 en septiembre.

Consultá próximas fechas de cobro con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi Anses o anses.gob.ar.