ANSES: el pago de $322.000 que se activa el 22 de agosto y quiénes lo cobran
Para acceder a este bono, es necesario realizar los trámites correspondientes de manera online o presencial en oficinas del organismo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un bono de hasta $322.000 para un selecto grupo de usuarios. Este pago comenzará a depositarse luego del 22 de agosto, convirtiéndose en un alivio para el bolsillos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, esta dirigido a un grupo de individuos, que deberán solicitarlo vía online a través de la página oficial de ANSES o de manera presencial en las oficinas. Por otro lado, el sistema de pago depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
En qué consiste el pago de $322.000
La Prestación por Desempleo es un apoyo económico que reciben los trabajadores asalariados cuando pierden su empleo por sin causa o la finalización de su contrato. El objetivo principal de este programa es brindarles un ingreso temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
Cuánto se cobra en agosto
El valor de esta ayuda se calcula en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto es de $322.200. Esto significa que el beneficio nunca será menor a $161.000 (la mitad del salario mínimo) ni podrá superar los $322.200 (el total del salario mínimo vigente). El monto final que recibe cada persona se determina según los aportes que haya hecho mientras estuvo trabajando.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo
Para solicitar esta ayuda es obligatorio mostrar el DNI y presentar los papeles que demuestren la finalización del trabajo. El trámite se puede hacer de dos formas: acercándose personalmente a una oficina de ANSES o gestionándolo de manera digital desde la web Mi ANSES.
Por otro lado, este beneficio se solicita de forma gratuita y se otorga solo a quienes cumplan con los aportes mínimos: seis meses en tres años para empleos permanentes o 90 días en un año para trabajos temporales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario