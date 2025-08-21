ANSES: el pago de $322.000 que se activa el 22 de agosto y quiénes lo cobran

Cuánto se cobra en agosto

El valor de esta ayuda se calcula en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto es de $322.200. Esto significa que el beneficio nunca será menor a $161.000 (la mitad del salario mínimo) ni podrá superar los $322.200 (el total del salario mínimo vigente). El monto final que recibe cada persona se determina según los aportes que haya hecho mientras estuvo trabajando.