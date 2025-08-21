Requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto: los detalles

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Cuál es la documentación que se necesita presentar

La documentación varía según el motivo de desempleo. Los documentos a presentar, además del DNI, son:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Prestación por desempleo de ANSES: monto y forma de pago

El monto de la Prestación por Desempleo de ANSES, junto con la cantidad de cuotas, se calculan según los ingresos y meses trabajados durante los últimos 3 años, siempre y cuando se trate de períodos aportados. Por otro lado, los trabajadores mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.

El organismo gestionará la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Gracias a ella, los beneficiarios deberán acercarse a retirar el dinero por ventanilla en una sucursal bancaria, donde se les entregará la tarjeta de débito para operar a través de los cajeros automáticos.