Requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto: los detalles
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos.
Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
De qué se trata la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.
Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo
Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:
- Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
- Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
- Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.
Cuál es la documentación que se necesita presentar
La documentación varía según el motivo de desempleo. Los documentos a presentar, además del DNI, son:
- Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
- Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
- Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
- No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
- Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
- En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.
Prestación por desempleo de ANSES: monto y forma de pago
El monto de la Prestación por Desempleo de ANSES, junto con la cantidad de cuotas, se calculan según los ingresos y meses trabajados durante los últimos 3 años, siempre y cuando se trate de períodos aportados. Por otro lado, los trabajadores mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.
El organismo gestionará la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Gracias a ella, los beneficiarios deberán acercarse a retirar el dinero por ventanilla en una sucursal bancaria, donde se les entregará la tarjeta de débito para operar a través de los cajeros automáticos.
