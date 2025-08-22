Jubilaciones ANSES: así quedan los montos en septiembre con aumento y bono

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante los últimos días, anunció la inflación de julio, que fue del 1,9%. A raíz de esta información, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá que ajustar el monto final de cada una de sus prestaciones para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios ante la escalada de precios.