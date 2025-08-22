Jubilaciones ANSES: así quedan los montos en septiembre con aumento y bono
Luego que se conociera la inflación de julio, esta prestación del organismo se ajustará un 1,9%. Conocé todos los detalles en la nota.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante los últimos días, anunció la inflación de julio, que fue del 1,9%. A raíz de esta información, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá que ajustar el monto final de cada una de sus prestaciones para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios ante la escalada de precios.
En el caso de la jubilación, está ascenderá un 1,9% y, en algunos casos, se otorgará un bono de $70.000 a un cierto grupo de jubilados. Este apoyo económico se presenta como una ayuda para el bolsillo, ya que permite afrontar diferentes gastos diarios.
Inflación de julio 2025
En julio de 2025, la inflación en Argentina subió un 1,9% mensual, acumulando un 17,3% en lo que va del año, según el INDEC.
Los mayores incrementos se dieron en recreación y cultura (4,8%), transporte (2,8%) y restaurantes y hoteles (2,8%), mientras que prendas de vestir y calzado (-0,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) registraron los menores cambios.
Cómo se distribuye el bono previsional en septiembre de 2025
En septiembre de 2025, se espera que el Gobierno Nacional continúe entregando el bono previsional de $70.000, destinado a complementar pensiones y jubilaciones.
Los beneficiarios con haberes de hasta $320.277,17 recibirán el monto total de $70.000, mientras que quienes cobren entre ese valor y $390.277,17 percibirán un pago proporcional hasta alcanzar el tope. Con el ajuste del 1,9%, estos son los montos actualizados de las jubilaciones y pensiones para septiembre:
- Jubilación mínima: $320.277,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM):$256.221,74
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $224.194,02
- Jubilación máxima: $2.155.162,17.
