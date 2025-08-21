Mi ANSES: la documentación clave que te permite desbloquear trámites

Planificación previsional: permite calcular con precisión los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación y otros beneficios.

Cómo tramitar la historia laboral en Mi ANSES

Obtener la historia laboral a través de "mi ANSES" es un proceso ágil que se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, garantizando seguridad y confidencialidad. Para esto, seguí los siguientes pasos:

Ingresá al sitio web con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Una vez verificada, podés descargar este documento en formato PDF, lista para presentar ante cualquier trámite que lo requiera, sin necesidad de incluir la firma del personal de ANSES.

En caso de acreditar períodos no registrados, podés solicitar un Reconocimiento de servicios. A quienes les falten hasta 5 años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres 60 años y hombres 65 años) pueden efectuar este trámite mediante el canal de Atención Virtual en el sitio web.