A cuánto cerró el dólar blue hoy viernes 22 de julio

Cotización del dólar blue en el mes de julio

Durante julio, el dólar blue acumula un alza de casi $100, lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año, luego de terminar junio en los $238.

En junio, el dólar informal avanzó $31 (+15%), luego de subir en mayo $6,50 (3,2%).

El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.

Cotización del dólar blue en 2022

En lo que va del año, el dólar informal avanza $128, después de cerrar el 2021 en los $208.

Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

¿Qué es el dólar blue?

La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.

¿Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue?

Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".

Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

A cuánto está el dólar hoy: oficial

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $136,61 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,32 centavos, equivalente a una suba de 0,97% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con una baja de 1,2%, a $ 325,88 y el MEP registra una caída de 2,6%, en $ 313,10, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 16 centavos respecto a su último cierre, en $ 129,74, mientras que en la semana acumuló un aumentó de $1,49 (1,16%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 177,59 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 224,93.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 238,56.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 45 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 301 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 535 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1092 millones.