Domingo Cavallo instó al Gobierno a levantar el cepo por completo y liberar el tipo de cambio

Las recomendaciones de Domingo Cavallo

Asimismo, detalló que “las disposiciones más importantes que debería contener la nueva legislación monetaria, financiera y cambiaria son las siguientes:

Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.

Permitir solo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.

Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.

Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al peso convertible.

Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.

El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas.

El financiamiento para inversión o capital de trabajo de grandes empresas se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuotapartes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

“El Banco Central, además de manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares, para controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares”, concluyó Cavallo.