El riesgo país cerró septiembre en 1.228 puntos básicos en medio de medidas confusas y apoyo de Estados Unidos

La escalada del riesgo país se produjo en paralelo a una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que registraron bajas de hasta el 3% en algunos tramos de la curva.

Analistas del mercado señalaron que la presión estuvo vinculada a la incertidumbre política y a la expectativa de las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como a la persistencia de desequilibrios fiscales y monetarios.

En términos prácticos, un riesgo país en estos niveles implica que la Argentina debe ofrecer tasas de interés mucho más altas para poder financiarse en los mercados internacionales, lo que limita su capacidad de acceso al crédito externo.

Mientras tanto, en el mercado cambiario local, el Banco Central de la República Argentina entró de lleno esta semana en la cuestión de que sólo los bancos y casas de cambio pueden ofrecer a las "personas físicas" la opción de compra del dólar oficial minorista.