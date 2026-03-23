Donald Trump busca una desescalada en la guerra y el barril de petróleo cae por debajo de los 100 dólares

iran ataque planta de gas Ras Laffan

Las acciones con mayores subas son Vulcan Materials (+8,18%), United Airlines (+6,38%) y Delta Air Lines (+5,83%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CF Industries (-7,38%), LyondellBasell (-3,83%) y APA Corporation (-3,02%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 2,29%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 2,08% y el CAC francés acompaña con 1,61%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,55%.

En paralelo, los mercados asiáticos, el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 3,63%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,49% y el Nikkei 225 japonés cerró con un rojo del 3,48%.