Del petróleo al telemarketing: cuánto pretenden ganar los trabajadores
Un informe reveló cuáles son las expectativas salariales de quienes buscan o quieren cambiar de empelo. Minería, Petróleo y Gas lideran el ranking, mientras que Atención al Cliente cierra la lista.
Un informe revela que los trabajadores argentinos que buscan empleo o evalúan un cambio laboral volvieron a elevar sus expectativas salariales durante el mes de agosto de 2026.
Según un relevamiento de Bumeran, las mayores pretensiones se concentran en los sectores de Minería, Petróleo y Gas, Gerencia e Ingenierías, mientras que Atención al Cliente, Gastronomía y Turismo continúan entre las actividades con los salarios pretendidos más bajos.
En un contexto de menos inflación y de recomposición gradual de los ingresos, el salario bruto promedio solicitado por quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales mantiene una tendencia de crecimiento, aunque con diferencias significativas entre los distintos sectores de la economía y los niveles de especialización.
De acuerdo con el relevamiento, estas cifras funcionan como una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan el salario bruto mensual que solicitan quienes buscan incorporarse a un nuevo empleo.
Los salarios pretendidos por rubro en agosto de 2026
- Minería, Petróleo y Gas: $2.677.589
- Gerencia y Dirección General: $2.523.122
- Ingenierías: $2.047.970
- Ingeniería Civil y Construcción: $2.011.874
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.824.818
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.789.185
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.747.543
- Naviero, Marítimo y Portuario: $1.657.149
- Marketing y Publicidad: $1.637.854
- Aduana y Comercio Exterior: $1.569.617
- Producción y Manufactura: $1.461.543
- Diseño: $1.457.085
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.422.978
- Sociología / Trabajo Social: $1.407.852
- Seguros: $1.407.041
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.389.394
- Departamento Técnico: $1.380.585
- Abastecimiento y Logística: $1.369.688
- Legales: $1.315.030
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.247.183
- Educación, Docencia e Investigación: $1.162.574
- Oficios y Otros: $1.143.301
- Secretarias y Recepción: $1.125.505
- Gastronomía y Turismo: $1.085.443
- Enfermería: $1.072.088
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.035.630
Con una pretensión salarial promedio de $2.677.589 mensuales, Minería, Petróleo y Gas volvió a ubicarse al frente del ranking elaborado por Bumeran. Detrás aparecen Gerencia y Dirección General, con $2.523.122, e Ingenierías, con $2.047.970.
En contraste, Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing registró la menor expectativa salarial, con $1.035.630 mensuales. Le siguieron Enfermería, con $1.072.088, y Gastronomía y Turismo, con $1.085.443, consolidándose como los rubros con las remuneraciones pretendidas más bajas del mercado laboral argentino.
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