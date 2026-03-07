Tras la polémica visita a Donald Trump, Lionel Messi marcó un golazo y quedó al borde de un récord personal
Inter Miami logró una apretada victoria este sábado por la MLS, con los tantos del rosarino y de De Paul. El capitán quedó cerca de una mítica cifra personal.
Tras su polémica visita a la Casa Blanca, el Inter Miami trasladó el festejo al césped del M&T Bank Stadium, y por la tercera fecha de la MLS, el conjunto dirigido por Javier Mascherano se impuso por 2-1 ante el DC United, en un encuentro que reafirmó el gran presente de sus figuras argentinas y dejó a Lionel Messi a las puertas de una cifra mítica.
El marcador se abrió con una genialidad de Rodrigo De Paul —quien también venía de ser tendencia tras su cruce con Trump—, seguida por una definición magistral del capitán.
Con este tanto, Messi alcanzó los 899 goles oficiales, quedando a solo un grito de la estratosférica marca de los 900 goles en su carrera. El descuento de Tai Baribo para el local en el complemento no fue suficiente para empañar la solidez de "Las Garzas".
Mascherano apostó fuerte a la base nacional: además de los goleadores, fueron titulares Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame, mientras que Tadeo Allende y Gonzalo Luján sumaron minutos desde el banco.
Esta victoria no solo consolida al equipo en lo más alto de la tabla, sino que prepara el escenario perfecto para el próximo partido, donde el mundo entero estará pendiente del posible gol 900 del astro rosarino.
Por qué Lionel Messi se reunió con Donald Trump
1. La tradición del campeón "American Way"
La razón más directa es la puramente institucional. El Inter Miami fue invitado formalmente tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.
En Estados Unidos, es una tradición inquebrantable que los equipos campeones de las grandes ligas visiten al presidente de turno. Y este jueves, el "soccer" finalmente tuvo su gran momento de gala, con el detalle de que el campeón trajo consigo al mayor imán mediático del planeta, elevando el perfil de una ceremonia habitualmente reservada para la NFL o la NBA.
2. Logística y agenda estratégica
El segundo factor fue la practicidad geográfica. La delegación del Inter Miami ya se encontraba en la capital de los Estados Unidos debido a su compromiso por la fecha 10 de la liga.
Al jugar este sábado frente al D.C. United, la recepción en la Casa Blanca funcionó como un "paréntesis" perfecto en la gira, con cero desgaste logístico extra y una exposición mediática incalculable.
3. El Mundial 2026 en el horizonte
El interés principal de Donald Trump con este encuentro tiene que ver con la política deportiva. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el fútbol se ha convertido en una herramienta de poder en EEUU.
En este marco, Trump ha mostrado un interés creciente en capitalizar este fenómeno, especialmente dada la cercanía entre la FIFA (Gianni Infantino) y el gobierno estadounidense.
En este tablero, Messi es la figura ideal para "vender" grandeza: su popularidad atraviesa todas las fronteras ideológicas y es el puente perfecto hacia el mercado latino. Para la administración Trump, recibir al astro argentino es un mensaje de éxito y liderazgo global de cara al torneo que paralizará al país en pocos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario