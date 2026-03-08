La reacción de Frank Kudelka cuando le preguntaron por la foto de Lionel Messi con Donald Trump
En medio de la crisis del equipo rosarino, el entrenador fue consultado por la foto de Lionel Messi con Donald Trump. ¿Qué contestó?
En plena crisis deportiva de Newell’s, Frank Kudelka brindó una conferencia de prensa antes del partido ante Platense y fue sorprendido con una pregunta sobre la foto viral de Lionel Messi junto a Donald Trump. El entrenador respondió con cautela y luego se enfocó en el delicado presente del equipo.
Durante la conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por la foto de la Pulga con con Donald Trump en la Casa Blanca, una imagen que se viralizó en todo el mundo. Sorprendido por la pregunta, el DT respondió con cautela y evitó profundizar en el tema: "No sabía que se habían sacado una foto. Cada uno hace lo que quiere y decide. No tengo juicio de valor", expresó el técnico de la Lepra.
Ya enfocado en la actualidad del equipo rosarino, Kudelka reconoció el delicado momento que atraviesa el club y remarcó la necesidad de mejorar dentro de la cancha: "Estoy con mucha convicción, pero hay que mejorar las prestaciones dentro de la cancha contra cualquier rival hasta el fin de torneo. A la gente no hay que venderle ilusiones. Tengo el mismo convencimiento que cuando me llamaron", aseguró.
El entrenador también hizo referencia al malestar de los hinchas por los resultados y pidió acompañamiento en este momento: "La gente está fastidiosa y desilusionada y tiene razón. Solo le pido apoyo aún en este momento tormentoso, se lo agradeceré. Necesitamos ayuda más allá de la insatisfacción", afirmó. En ese sentido, remarcó que el equipo debe mostrar cambios dentro del campo de juego: "No estamos en momentos de demostrar con palabras, solo con hechos. Pensamos que hay que sacar esto adelante".
Además, reconoció que la situación actual es crítica. "Estamos en el fondo y en todo sentido estamos en rojo en resultados, estadísticas y juego. Prefiero decir y no ocultar. Acá no hay magos y no vamos a salir de un día para el otro con las estadísticas que tenemos", señaló.
Newell’s vuelve a jugar ante Platense por el Torneo Apertura
La crisis deportiva de Newell’s se profundizó tras el clásico rosarino. El equipo llegó a ese partido luego de la derrota 3-0 frente a Banfield, resultado que provocó la salida de la dupla Sergio Gómez–Favio Orsi. En aquel momento, Lucas Bernardi dirigió de manera interina ante Estudiantes hasta que se confirmó el regreso de Kudelka, quien firmó contrato como entrenador hasta diciembre de 2026.
Sin embargo, su debut tampoco fue positivo: la Lepra cayó 2-0 frente a Rosario Central en el Coloso Marcelo Bielsa y quedó aún más comprometido en la tabla. Con la novena fecha aplazada por el paro del fútbol argentino, Newell’s volverá a jugar el martes 10 de marzo a las 22 cuando reciba a Platense por la fecha 10 del Torneo Apertura.
