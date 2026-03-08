La reacción de Frank Kudelka cuando le preguntaron por la foto de Lionel Messi con Donald Trump

Newell’s vuelve a jugar ante Platense por el Torneo Apertura

La crisis deportiva de Newell’s se profundizó tras el clásico rosarino. El equipo llegó a ese partido luego de la derrota 3-0 frente a Banfield, resultado que provocó la salida de la dupla Sergio Gómez–Favio Orsi. En aquel momento, Lucas Bernardi dirigió de manera interina ante Estudiantes hasta que se confirmó el regreso de Kudelka, quien firmó contrato como entrenador hasta diciembre de 2026.

Sin embargo, su debut tampoco fue positivo: la Lepra cayó 2-0 frente a Rosario Central en el Coloso Marcelo Bielsa y quedó aún más comprometido en la tabla. Con la novena fecha aplazada por el paro del fútbol argentino, Newell’s volverá a jugar el martes 10 de marzo a las 22 cuando reciba a Platense por la fecha 10 del Torneo Apertura.