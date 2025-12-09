DOTA desmiente versiones sobre su presunta intención de comprar MOQSA: "Noticia falsa"
En medio de los rumores, el director de la empresa de transporte dijo que es “totalmente mentira” que evalúen la adquisición de la firma.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, desmintió que su empresa tenga la intención de comprar MOQSA luego de que en las últimas horas trascendiera un presunto comunicado que hablaba de un proceso de adquisición con una inversión de 85 millones de dólares.
“Totalmente mentira”, respondió Pasciuto a una nota que aseguraba que el grupo DOTA iba a comprar MOQSA incluyendo toda la flota de colectivos, incluyendo la infraestructura operativa y los recorridos.
“Nota falsa sin ninguna veracidad”, sumó en otro comentario a través de redes sociales, donde también expuso que “es una pena como juegan en este difícil momento con la gente de dicha empresa”.
El rumor surgió a partir de que pequeños medios del sur del conurbano bonaerense aseguraran la existencia de un “comunicado oficial” en el cual el grupo DOTA anunciaba la compra de MOQSA.
MOQSA actualmente es responsable de las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619 las cuales prestan servicio en el corredor Quilmes–Berazategui–Florencio Varela, transportando a miles de usuarios a diario. Además de la flota de colectivos y el volumen significativo de pasajeros, la empresa posee talleres, cabeceras y un plantel de trabajadores con fuerte presencia territorial.
La fake news surgió en medio de un contexto difícil en el cual el sector de transporte enfrenta graves problemas por falta de pago de sueldos, constantes reclamos y paros, quita de subsidios y aumento de los costos operativos del servicio.
En este marco, MOQSA en particular afrontó graves problemas con el pago del sueldo de sus empleados. El viernes, los trabajadores decidieron iniciar un paro con retención de tareas en todas sus líneas, afectando el servicio de todos los ramales y dejando sin colectivos a miles de usuarios.
La medida de fuerza continuó hasta este mismo martes en las líneas 148 y 159 debido a que la empresa todavía no había pagado la totalidad de los sueldos. El paro recién se levantó en horas del mediodía.
