DOTA desmiente versiones sobre su presunta intención de comprar MOQSA: "Noticia falsa"

La fake news surgió en medio de un contexto difícil en el cual el sector de transporte enfrenta graves problemas por falta de pago de sueldos, constantes reclamos y paros, quita de subsidios y aumento de los costos operativos del servicio.

En este marco, MOQSA en particular afrontó graves problemas con el pago del sueldo de sus empleados. El viernes, los trabajadores decidieron iniciar un paro con retención de tareas en todas sus líneas, afectando el servicio de todos los ramales y dejando sin colectivos a miles de usuarios.

La medida de fuerza continuó hasta este mismo martes en las líneas 148 y 159 debido a que la empresa todavía no había pagado la totalidad de los sueldos. El paro recién se levantó en horas del mediodía.