Informe del FMI: el organismo reconoce un déficit fiscal de 0,8% del PBI
Un documento técnico del FMI reveló que, al contemplar los intereses de diversos bonos, el país sufre un déficit fiscal real de 0,8% del PBI nacional.
La periodista Rosalía Costantino descubrió una nota al pie en el último documento elaborado por el FMI que expone la realidad financiera Argentina. A pesar de que el oficialismo celebra de forma constante un supuesto superávit, el organismo internacional admite que la economía registra números rojos.
Qué dice el texto del FMI sobre el déficit fiscal
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En la página 7 del denominado staff report, aparece una "notita al pasar" que resulta fundamental para entender la macroeconomía actual. El texto técnico explica detalladamente que el superávit que pregona el Gobierno no contempla los intereses capitalizables.
Según la información que se desprende del documento oficial, la medida contable excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, los cuales se registran por debajo de la línea. De esta manera, el propio organismo advierte de forma literal: "Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit fiscal total a cerca de 0,8% del PBI".
Si bien el informe general señala que el superávit primario federal alcanzó el 1,4% del PBI en 2025 impulsado por una mayor recaudación y un continuo recorte de los gastos públicos, la aclaración detectada deja en evidencia que el resultado financiero final está lejos de ser positivo si se toma en cuenta la totalidad de las obligaciones y sus respectivos intereses.
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