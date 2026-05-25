Informe del FMI: el organismo reconoce un déficit fiscal de 0,8% del PBI

Según la información que se desprende del documento oficial, la medida contable excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, los cuales se registran por debajo de la línea. De esta manera, el propio organismo advierte de forma literal: "Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit fiscal total a cerca de 0,8% del PBI".