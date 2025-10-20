Ecos del ajuste: ya cerraron más de 18 mil empresas por la política económica de Javier Milei

construccion casa

Entre los sectores más golpeados por la recesión se destaca el rubro "Transporte y Almacenamiento", en el que se perdieron 4.468 empresas, lo que equivale a una caída del 11,3%. Le siguieron "Comercio", con 3.131 empresas menos; "Servicios inmobiliarios", con una caída de 2.829 firmas; "Servicios profesionales, científicos y técnicos" (-1.952); "Industria manufacturera" (-1.795) y "Construcción", con 1.737 empresas menos.

En paralelo, la cantidad de trabajadores registrados también retrocedió un 2,6%, al pasar de 9.857.173 a 9.603.445. En total, se destruyeron 253.728 empleos formales, un promedio de más de 416 por día desde el inicio de la gestión.

industria.jpg

En cuanto a destrucción de empleos el sector más afectado es "Construcción". La pérdida de puestos de trabajo en este sector llega 83.803, seguido por "Administración pública y defensa" (-75.435); "Transporte y Almacenamiento"(-55.259) e "Industria manufacturera" (-49.738). En términos relativos, la construcción fue la más castigada, con una caída del 17,6% en el empleo formal.

Las grandes empresas son las que más trabajadores despidieron a lo largo del último año y medio. De acuerdo a los datos oficiales relevados por el CEPA el 65,6% del total de los despidos registrados en la era Milei (166.538 en total) corresponde a firmas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menor tamaño explican el 34,4% restante (87.190 empleos).

En proporción, las grandes empresas achicaron sus plantillas un 3,5%, mientras que las más chicas lo hicieron un 1,7%.

Despidos en el Estado.jpeg