De cuánto será el aumento en las jubilaciones de noviembre 2025
Las jubilaciones subirán en noviembre otro 2,1% siguiendo la inflación registrada en septiembre. Anses volverá a pagar el devaluado bono de 70 mil pesos, congelado desde hace 18 meses.
Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a volver a tener un incremento en noviembre. Tras conocerse el último dato de inflación, correspondiente al mes de septiembre, publicado el martes pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones y pensiones subirán un 2,1%.
Desde 2024 las jubilaciones y pensiones suben, aunque con dos meses de retraso, al ritmo de la inflación que informa el Indec, luego de que el presidente Javier Milei impusiera por decreto, y a espaldas del Congreso de la Nación, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Entonces los ingresos de los jubilados y pensionados se ajustarán en noviembre función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, con el objetivo de acompañar el movimiento de los precios.
A ello se suma el bono de 70 mil pesos que el gobierno libertario viene licuando, mes a mes, al mantenerlo congelado desde hace 15 meses. De esta manera el complemento fue perdiendo casi todo su poder adquisitivo merced el avance de la inflación.
El informe del INDEC reveló que la inflación de septiembre fue del 2,1%. La variación interanual se ubicó en 31,8%, mostrando un ritmo constante en el aumento de precios.
Este dato sirve como base para definir los incrementos que Anses aplicará a las prestaciones que paga todos los meses. Con este porcentaje, el organismo actualiza los montos que recibirán más de siete millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
Cómo quedan la jubilaciones
Con el nuevo cálculo, los valores de referencia para noviembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: 333.157,28 pesos.
- Jubilación máxima: 2.241.604,19 pesos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 266.498,32 pesos.
- Pensión No Contributiva: 304.647,87 pesos.
Los aumentos se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Además del aumento, el organismo previsional confirmó que volverá a pagar el devaluado bono de 70 mil pesos, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas. Este refuerzo se entrega junto con el haber mensual y alcanza a quienes perciben la jubilación mínima o montos similares.
De esa manera, los valores finales para noviembre van a quedar así:
- Jubilación mínima con bono: 403.157,28 pesos.
- PUAM con bono: 336.498,32 pesos.
- Pensión No Contributiva con bono: 374.647,87 pesos.
