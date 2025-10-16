De cuánto será el aumento en las jubilaciones de noviembre 2025

El informe del INDEC reveló que la inflación de septiembre fue del 2,1%. La variación interanual se ubicó en 31,8%, mostrando un ritmo constante en el aumento de precios.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Este dato sirve como base para definir los incrementos que Anses aplicará a las prestaciones que paga todos los meses. Con este porcentaje, el organismo actualiza los montos que recibirán más de siete millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Cómo quedan la jubilaciones

Con el nuevo cálculo, los valores de referencia para noviembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: 333.157,28 pesos.

333.157,28 pesos. Jubilación máxima: 2.241.604,19 pesos.

2.241.604,19 pesos. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 266.498,32 pesos.

266.498,32 pesos. Pensión No Contributiva: 304.647,87 pesos.

Los aumentos se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

protesta jubilados2.jpg

Además del aumento, el organismo previsional confirmó que volverá a pagar el devaluado bono de 70 mil pesos, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas. Este refuerzo se entrega junto con el haber mensual y alcanza a quienes perciben la jubilación mínima o montos similares.

De esa manera, los valores finales para noviembre van a quedar así:

Jubilación mínima con bono: 403.157,28 pesos.

403.157,28 pesos. PUAM con bono: 336.498,32 pesos.

336.498,32 pesos. Pensión No Contributiva con bono: 374.647,87 pesos.