El Banco Central baja las tasas tras el anuncio del Tesoro de EE.UU. de un swap por 20 mil millones de dólares

Desde hace unas semanas hay bancos que aumentaron la tasa para los plazos fijos a 30 días para los ahorristas minoristas, tras la suba de encajes dispuesta por el Banco Central. Pasaron de pagar tasas anuales de entre el 27% y 29% a redituar alrededor del 50%. Sin embargo, en los últimos días estos rendimientos bajaron hasta aproximadamente el 40%.

Vale recordar que el BCRA dispuso el año pasado la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, por lo que el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.