Scott Bessent reveló que el Tesoro de EE.UU. negocia con Argentina un swap por 20 mil millones de dólares
El secretario del Tesoro norteamericano reveló por redes sociales el monto que Estados Unidos negocia con el país.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este miércoles que está negociando con el gobierno de Javier Milei una línea swap de 20 mil millones de dólares. También anunció que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".
"Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", publicó Bessent en un mensaje que no oculta la injerencia del gobierno de Washington de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y aseguró que "inmediatamente" después de las elecciones, "comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas".
Por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo, se limitó a agradecer el mensaje de Bessent y el salvataje a su fallido programa económico. “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!“, dijo.
Un swap es un acuerdo financiero mediante el cual ambos países intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de devolverlas luego bajo ciertas condiciones. En general, Estados Unidos no hace swaps bilaterales con países emergentes, solo los realiza con bancos centrales de economías avanzadas, salvo excepciones.
Algunos de los swap que tiene la Fed son con el Banco Central Europeo, el de Japón, el de Inglaterra, el Suizo y el de Canadá. Cabe remarcar que igualmente la Fed llegó a habilitar líneas temporales con otros países (como Brasil, México, Corea del Sur o Singapur), pero siempre bajo condiciones muy específicas y por plazos limitados. Con Argentina, nunca hubo una línea de swap directa.
Del otro lado, Argentina tiene un único acuerdo de swap vigente con China, a través del Banco Popular de China (PBoC). Es por el equivalente a unos 18.500 millones de dólares. Se firmó en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner y luego en 2014 se rubricó un segundo acuerdo que fue renovado 2017 y ampliado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.
