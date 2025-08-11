El Banco Central impulsa la llegada de los cheques electrónicos en dólares: así funcionan

Esta nueva regulación se suma a un paquete de medidas recientesdestinadas a flexibilizar el sistema de pagos y mejorar la experiencia de usuarios y empresas. Entre ellas se destacan la interoperabilidad de códigos QR para pagos en pesos y dólares, la habilitación de tarjetas de débito en moneda extranjera para compras en comercios, y la implementación del débito programado (DEBIN) para pagos en cuotas en ambas monedas.