ANSES: los nuevos montos confirmados para los beneficiarios de la AUH en agosto

Sin embargo, el 100% de la AUH no se cobra todos los meses. ANSES paga el 80% mensual ($90.353,60 en el caso de la AUH general), mientras que el 20% restante ($22.588,40) se retiene para ser abonado de forma acumulada una vez por año, previa presentación de la Libreta AUH.

Este detalle es clave: la Libreta no solo acredita la asistencia escolar y controles de salud del menor, sino que también habilita el cobro de más de $165.000 en concepto de retención retroactiva, especialmente para quienes no la presentaron aún.

Los extras que se suman al monto

El monto mensual de la AUH no es el único ingreso que reciben las familias beneficiarias. ANSES activa de manera automática y sin necesidad de trámite dos beneficios adicionales que pueden transformar la asignación en un combo de ayuda estatal mucho más robusto.

1. Tarjeta Alimentar

Se trata del refuerzo alimentario que otorga el Ministerio de Capital Humano, focalizado en garantizar el acceso a la canasta básica para familias vulnerables. Este bono se deposita directamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, y no requiere gestión previa.

Los montos de la Tarjeta Alimentar agosto 2025 son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Este monto, que no es incompatible con la AUH, se suma mes a mes, por lo que una madre con tres hijos puede cobrar más de $200.000 solo entre AUH y Tarjeta Alimentar.

2. Complemento Leche – Plan de los 1000 días

Otro bono poco difundido pero fundamental es el que se entrega como parte del Plan de los 1000 días, destinado a familias con hijos menores de 3 años y personas gestantes.

En agosto, el Complemento Leche paga $41.914 por cada hijo menor de 3 años, y también se acredita automáticamente en la cuenta bancaria de la AUH.

Los titulares de la AUH (Asignación Universal Por Hijo) ya pueden saber con precisión la fecha de pago de esta prestación en agosto de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI, según consta en el calendario difundido por Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Debido a que la AUH, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, se actualiza de manera mensual con base en el último índice de inflación.

En agosto se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las herramientas de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cuándo se cobra la AUH en agosto 2025

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto