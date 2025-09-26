La policía municipal custodia la casa donde se ejecutó el triple femicidio de Florencio Varela

En las imágenes se puede ver cómo la menor se sentó en el asiento del acompañante, mientras que las otras dos jóvenes se ubicaron en la parte de atrás del vehículo.

El auto, una Chevrolet Tracker Blanca, apareció prendido fuego el miércoles en un descampado a 700 metros de la casa en la que encontraron.

Cuándo y dónde las mataron

Brenda, Morena Y Lara fueron torturadas durante tres horas, violadas y asesinadas una por una el sábado a la madrugada en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde se encontraron manchas de sangre y luego los cuerpos de las jóvenes enterrados en el fondo.

Cuáles son las hipótesis del crimen, que fue transmitido en vivo

Hasta el momento, la investigación apunta a que el crimen estuvo vinculado a un ajuste de cuentas narco.

Los investigadores creen que Morena, Brenda y Lara fueron torturadas y asesinadas como parte de una venganza narco porque, supuestamente, una de ellas se habría quedado con droga ajena.

También investigan la posibilidad de que las tres chicas hayan sido solo “el vehículo de un mensaje” para otra persona que habría traicionado al cabecilla de la organización.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso reveló que los crímenes fueron transmitidos en vivo por Instagram para un grupo cerrado de una organización narco. Unas 45 personas vieron la transmisión, que describió como “un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes” de la banda.

“Esto le pasa al que me roba droga”, habrían sido las palabras del autor material del crimen y jefe narco, durante el vivo.