Qué conviene hacer con los dólares: ¿comprar o esperar?

Por otro lado, aquellos que buscan una estrategia a largo plazo, se les aconseja esperar hasta conocer los resultados electorales. En todos los casos, la clave está en diversificar, evitar riesgos y seguir de cerca la evolución del panorama político y económico para actuar con cautela y aprovechar oportunidades sin sufrir consecuencias negativas.

El aumento de la moneda extranjera influye en la economía nacional, ya que aumentan los precios y la inflación, al mismo tiempo que los sueldos se desploman. Además, también repercute de manera directa en la confianza de los inversores, generando incertidumbre y preocupación en la sociedad.