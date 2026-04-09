El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios
Los requisitos para acceder a un importante monto este mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.
Para abril de 2026, el pago por Matrimonio se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $238.576. Más información en anses.gob.ar.
El "bono" por matrimonio: cómo llegar a los $238.000
La asignación que más interés despierta es la de matrimonio. Lo pueden cobrar ambos integrantes de la pareja si los dos trabajan en relación de dependencia.
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Monto individual: $119.288
Monto por pareja: $238.576
Para acceder, solo se requiere que el matrimonio haya sido acreditado en la base de datos de ANSES y que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los topes máximos vigentes al momento del evento.
En Argentina, el beneficio puede ser cobrado por ambos cónyuges. A diferencia de otras prestaciones, ANSES abona este pago único a cada integrante de la pareja si ambos están registrados en el SUAF, trabajan en relación de dependencia y cumplen los requisitos.
Cuándo se puede pedir el dinero
Un error es intentar cobrarlo al día siguiente de la boda o, por el contrario, dejar pasar demasiado tiempo. Según la normativa de ANSES:
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Espera mínima: el trámite puede iniciarse recién después de los dos meses (60 días) de ocurrida la celebración del matrimonio.
Plazo máximo: tenés tiempo de reclamar el dinero hasta dos años después de la fecha del acta de matrimonio. Si te casaste en 2024 o 2025 y nunca pediste el beneficio, todavía estás a tiempo de recibir el monto actualizado a valores de hoy.
Cómo hacer el trámite, paso a paso
El trámite es 100% virtual a través de los canales oficiales:
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Revisar que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES.
Preparar la documentación (DNI de la pareja, partida de matrimonio o certificado de nacimiento).
Ingresar en la sección "Asignaciones de Pago Único" dentro de la web de ANSES o la app.
Cargar las fotos de los documentos y enviar el formulario.
El plazo de acreditación suele ser de entre 30 y 60 días una vez aprobada la solicitud, impactando directamente en la cuenta bancaria informada.
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