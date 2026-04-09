El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios.

Cuándo se puede pedir el dinero

Un error es intentar cobrarlo al día siguiente de la boda o, por el contrario, dejar pasar demasiado tiempo. Según la normativa de ANSES:

Espera mínima: el trámite puede iniciarse recién después de los dos meses (60 días) de ocurrida la celebración del matrimonio.

Plazo máximo: tenés tiempo de reclamar el dinero hasta dos años después de la fecha del acta de matrimonio. Si te casaste en 2024 o 2025 y nunca pediste el beneficio, todavía estás a tiempo de recibir el monto actualizado a valores de hoy.

Cómo hacer el trámite, paso a paso

El trámite es 100% virtual a través de los canales oficiales:

Revisar que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES .

Preparar la documentación (DNI de la pareja, partida de matrimonio o certificado de nacimiento).

Ingresar en la sección "Asignaciones de Pago Único" dentro de la web de ANSES o la app.

Cargar las fotos de los documentos y enviar el formulario.

El plazo de acreditación suele ser de entre 30 y 60 días una vez aprobada la solicitud, impactando directamente en la cuenta bancaria informada.