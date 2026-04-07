ANSES: quiénes son los jubilados que van a perder el bono de abril 2026
El bono de ANSES de abril 2026 para jubilados y pensionados no se paga igual para todos, ya que algunos recibirán un monto proporcional y otros no lo cobrarán.
En abril de 2026, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento en sus haberes, aunque no todos cobrarán el bono de $70.000, ya que se paga de forma segmentada. El ajuste será del 2,9%, calculado por ANSES en base al IPC del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente a febrero de 2026.
Cómo quedan las jubilaciones en abril 2026
A partir de abril, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286 sin extras, mientras que con el bono de $70.000 el ingreso total llegará a $450.286. De esta manera, quienes perciben el haber más bajo no cobrarán menos que ese monto dentro del sistema.
El incremento también se reflejará en otras prestaciones. La PUAM alcanzará los $304.243 sin bono y $374.243 con el adicional; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez subirá a $266.170 sin refuerzo y $336.170 con bono; y la prestación para madres de siete hijos o más llegará a $380.312 sin extra y $450.312 con el adicional. En paralelo, la jubilación máxima se ubicará en $2.417.441.
Quiénes cobrarán el bono de ANSES y cómo calcularlo
El bono extraordinario alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de PUAM y PNC, y no se actualiza por inflación, ya que se define mes a mes por el Gobierno.
No todos los jubilados cobran igual, quienes superan la mínima pero no llegan a $450.286 reciben un bono proporcional, mientras que los que pasan ese tope quedan afuera. Esto hace que muchos pierdan parte del refuerzo mensual.
El cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en abril 2026
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
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