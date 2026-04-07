ANSES: quiénes son los jubilados que van a perder el bono de abril 2026

El incremento también se reflejará en otras prestaciones. La PUAM alcanzará los $304.243 sin bono y $374.243 con el adicional; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez subirá a $266.170 sin refuerzo y $336.170 con bono; y la prestación para madres de siete hijos o más llegará a $380.312 sin extra y $450.312 con el adicional. En paralelo, la jubilación máxima se ubicará en $2.417.441.