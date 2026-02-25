El derrumbe de la industria no se detiene: enero se desplomó otro 4,4% interanual
La industria es el sector en el que siente con más contundencia el impacto de las políticas de Javier Milei y Luis Caputo con el cierre de empresas y destrucción de miles de empleos.
La debacle de la industria no se detiene y en enero cayó otro 4,4% en la comparación interanual según el último informe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados que refleja de esta manera el estancamiento del sector en niveles históricamente bajos. En la medición desestacionalizada, es decir contra el mes previo, la industria mostró una expansión del 1,2%.
Desagregado por sector, "Maquinaria y Equipo" anotó la mayor caída interanual, con un desplome de 23,9%. Dentro de esa categoría, la producción del sector automotriz registró una fuerte merma de 30,1% en la comparación anual.
Le siguió el rubro de "minerales no metálicos", que mostró una baja en la producción de 7,8% para el primer mes del año, destacándose una caída de 5,6% anual en el despacho de cemento portland. Por su parte, "Alimentos, Bebidas y Tabaco" bajó 2,9%, con una contracción en la faena bovina de 11,8%, y con la producción de aceites cayendo 0,6% anual.
Por último, el sector de "metales básicos" registró para enero una contracción de 1% al comparar con igual mes del año pasado, "donde la producción de hierro primario fue la principal baja, que arrastró al resto de las líneas".
De todas maneras, los analistas de Ferreres aclararon en el mismo informe en que difundió los datos que "las cifras de los primeros dos meses pueden incluir distorsiones por los períodos de vacaciones y las paradas de planta, que pueden darse un año en enero y otro en febrero, alterando la medición al mirar un mes de forma aislada".
Para los próximos meses, sin embargo, adelantaron que el panorama no es nada promisorio: "Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno".
A pesar de ello, agregaron una cuota de optimismo, ya que esperan que "el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial", aunque no se indicó cuáles podrían ser los factores que impulsen esa mejoría.
