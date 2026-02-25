El derrumbe de la industria no se detiene: enero se desplomó otro 4,4% interanual

Para los próximos meses, sin embargo, adelantaron que el panorama no es nada promisorio: "Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno".

A pesar de ello, agregaron una cuota de optimismo, ya que esperan que "el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial", aunque no se indicó cuáles podrían ser los factores que impulsen esa mejoría.